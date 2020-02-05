“Köpek gezdirecektim yanlışla girdim”

Akıncılar’da askeri bölgede, 2 Şubat’ta çamura batmış vaziyette tespit edilen MZB 972 plakalı arabanın sürücüsü Yiannakis Aristidou tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı askeri yasak bölgeyi istemsiz şekilde ihlal ettiğini öne sürdü

Evrim KAMALI

Akıncılar’da askeri yasak bölgede, 2 Şubat’ta çamura batmış vaziyette tespit edilen MZB 972 plakalı arabanın sürücüsünün Yiannakis Aristidou olduğu ortaya çıktı. Zanlı, tutuklanarak dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Aytaç Çebi, 02 Şubat’ta saat 11.10 sıralarında Akıncılar’da askeri bölük sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve 1. Derece askeri yasak bölge olan Çadır Tepe’nin 500 metre güneyi ile Havuz Tepe yakınlarında çamura saplanmış vaziyette MZB 972 plakalı Toyota Hilux marka aracın tespit edildiğini belirtti.

Çebi, aynı gün söz konusu aracın fotoğraflanması ve parmak izi araştırması yapıldığını ve aracın Demirhan Polis Karakolu’na çekilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Arabada bulunan köpekler barınağa teslim edildi

Aytaç Çebi, aracın kapılarının kilitli olduğu, arka bagajında ise 3 av köpeği ile 1 tazı cinsi köpek canlı tespit edilip Lefkoşa Veteriner Dairesi’ne ait hayvan barınağına tutanak karşılığı teslim edildiğini mahkemeye aktardı.

Çebi, muhaceret giriş çıkıştan yapılan soruşturmada söz konusu araç ile G.G.’nun KKTC’ ye giriş çıkış yaptığı tespit edilmiş olup, söz konusu şahıs arandığını söyledi.

Çebi, 03 Şubat’ta mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma neticesinde MZB 972 plakalı Toyota Hilux marka aracı süren ve 1.Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye geçen şahsın Güney Kıbrıs’ta sakin Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu hamilli Zanlı Yiannakis Aristidou olduğunun tespit edildiğini ve zanlının mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti.

2 gün cezaevinde kalacak

Polis memuru Aytaç Çebi, zanlının gönüllü ifade vererek, olayın bahse konu araç ile ara bölgede köpek gezdirirken yanlışlıkla 1. Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip KKTC topraklarına geçtikten sonra aracının batması sonucu meydana geldiğini belirttiğini söyledi.

Çebi, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikat tamamlandığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.