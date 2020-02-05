Kıbrıs

Cinsel taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak

5 Şubat 2020

Değirmenlik’te bir markette 2 Şubat’ta meydana gelen cinsel taciz olayı ile polis dün B.B’yi tutuklayarak mahkemeye çıkardı. Polisin iddiasına göre zanlı gönüllü ifadesinde suçunu itiraf etti, zanlı avukatı, ifadenin baskı altında verildiğini öne sürdü

 

Evrim KAMALI

Değirmenlikte bir markette cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile tutuklanan B.B dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Aytaç Çebi, Demirhan’ da faaliyet gösteren bir markette, 02 Şubat 2020 tarihinde 19.00 – 19.15 saatleri arasında, 25- 30 yaşlarında siyah saçlı krem renk pantolon üzerine beyaz siyah desenli eşofman üstü giyen erkek şahsın alış veriş yapan G.D’ye cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru Aytaç Çebi, olayla ilgili yapılan soruşturmada zanlının B.B olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Çebi, zanlının 3 Şubat 2020 tarihinde işyerinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

“Polise itiraf etti”

Polis, aynı gün zanlının gönüllü ifade vererek suçu itiraf ettiğini ancak yazılı dava tebliğinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını ve zanlının davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir süre merkezi cezaevinde tutuklu kalması talep etti.

Zanlının avukatı, ifadenin baskıyla alındığını ileri sürdü.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 



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