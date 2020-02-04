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Kanser nedeniyle en az ölüm Güney Kıbrıs’ta

5 Şubat 2020

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ölümlerin 4’te 1’inin kanserden olduğu, bunun yılda ortalama 1,2 milyon kişiye tekabül ettiği bildirildi. Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıkladığı son veriler, erkeklerin kadınlara göre daha fazla kanserden etkilendiğini ortaya koydu.

Buna göre, erkeklerin yüzde 29’u kanser nedeniyle hayatını kaybederken, kadınlarda bu oran yüzde 23 oldu. Erkeklerde en fazla ölüme yol açan tür akciğer kanseri olurken, kadınlarda da göğüs kanseri ilk sırada yer aldı. Ölümlerin yüzde 20’si akciğer kanseri nedeniyle gerçekleşirken, bunu bağırsak kanseri (yüzde 12), göğüs kanseri (yüzde 7) ve pankreas kanseri (yüzde 7) takip etti.

Üye ülkeler arasında kanser nedeniyle ölüm oranı en yüksek Macaristan’da seyrederken, en düşük orana sahip ülke de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu.

AB Komisyonunun bugün kanserle mücadele için “Avrupa’nın Kanserle Mücadele Planı” başlıklı yeni bir girişimi açıklaması bekleniyor. Bu çerçevede geniş bir kampanya yürütmeyi planlayan AB, araştırmaya daha fazla kaynak ayırma, tedavi masraflarını düşürme, tütün kontrolünü artırma ve vatandaşları sağlıklı yaşam biçimi hakkında bilgilendirme gibi unsurlar içeren bir girişimi duyuracak. Girişim çerçevesinde ilk olarak bir “kamuoyu müzakere” süreci yürütülecek.

Konuya ilişkin Twitter hesabından mesaj paylaşan AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, “Başkalarına yardım etmek, üzüntü ve çaresizliğin üstesinden gelmek için tıp okudum. Bugün kanseri yenenlerin sayısı artıyor ancak yapılacak çok şey var. Komisyon Başkanı olarak ‘Avrupa’nın Kanserle Mücadele Planı’na katkı sağlayacağım. Herkesin desteğine ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.



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