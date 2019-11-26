Ölümden döndüler

Mağusa’da bir apartman dairesinde çıkan yangın sonucu duman tüm apartmanı sardı. Dumandan olumsuz etkilenen biri bebek 5 kişi hastanelik oldu

Mağusa Gülseren bölgesinde, Gilberto Pelayo Novema’ya ait Utkan Apartmanı 8 numaralı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sununda kontrol altına alındı. Çıkan yangın sonucu dairede bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangından dolayı büyük panik yaşandı, dairede rehin kalanlar alt dairenin balkonuna atladı.

Bir aile ise, itfaiyenin yardımıyla güçlükle kurtarılabildi.

Kurtarılan aileden, bir kişinin ise 6 aylık astım hastası bir bebek olduğu da gelen bilgiler arasında.

Dumandan etkilenen 8 kişinin kontrol amacı ile Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı

Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.