Özmen 18 ay hapislikle cezalandırıldı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Muhammed Mevlan Özmen’i 2016’da Başbakanlık önünde yılında yapılan trafik eyleminde taş atarak iki polisi ciddi şekilde yaralamaktan suçlu buldu

Evrim KAMALI

Başbakanlık önünde, 2016 yılında Değirmenlik – Dağyolu’nda meydana gelen ölümlü trafik çarpışmasını protesto ettiği sırada, polis memuru Hüseyin Karamustafa ve polis çavuşu Şaban Yeğen’e taş atarak ciddi şekilde yaralanmalarına neden olan Muhammed Mevlan Özmen, 18 ay Hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen davanın kararını Yargıç Umut İnan açıkladı.

Yargıç İnan, suçun eylemde güvenliği sağlamak amacıyla bulunan iki polise karşı işlemesini, sanığın benzeri sabıkasının olmasını ve poliste kalıcı hasar oluşmasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Umut İnan, sanığın işlediği “vahim zarar” suçunun toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Polisin başı ve elmacık kemiği kırıldı, gözü hasar gördü

Başbakanlık binası önünde 2016 yılında çıkan olaylarda Muhammed Mevlan Özmen, güvenliği sağlayan polis memuru Hüseyin Karamustafa’nın başına taş atmış ardından attığı başka bir taşla polis çavuşu Şaban Yeğen’in başını ve elmacık kemiğini kırarak, gözünün de ağır hasar görmesine sebep olmuştu.

Yaralanan polisler ambulansla hastaneye kaldırılmış, polis memuru Hüseyin Karamustafa’nın ifadesi doğrultusunda incelenen kamera kayıtlarında zanlı tespit edilmişti.

Başına taş darbesi alan polis çavuşu Şaban Yeğen, Türkiye’de ameliyat edilmişti.