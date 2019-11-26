Hayatım kabusa döndü

Yakın Doğu Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatın ardından boynunda çökme olduğunu ileri süren Ali Özyanık, hastanenin ve devletin kendisine sahip çıkmamasından dert yandı

“GİTTİKÇE ÇÖKÜYORUM”: Geçirdiği boyun fıtığı ameliyatından dolayı mağdur olduğunu ileri süren Ali Özyanık, zaman zaman düştüğünü, kaslarının güçsüzleştiğini ve gittikçe çöktüğünü söyledi. Özyanık, “Kaslar güçsüz, ömür boyu fizik tedavi yapacaksın dediler ve kendimi sakat gibi kabullenmen gerektiğini söylediler. Yaşantım çok zor. Hastane de devlet de bana sahip çıkmadı” dedi

“SAĞLIK BAKANLIĞI RANDEVU VERMİYOR”: Yaşadığı sıkıntıları Havadis’e anlatan Ali Özyanık, yaşantısının oldukça güçleştiğini söyledi. Özel hastanelerde yapılacak olan ameliyatların maliyetinin yüksek olduğunu belirten Özyanık, masrafı karşılayacak gücünün olmadığını vurguladı. Devlet hastanesi doktorlarının bu ameliyatı yapmadığını ifade eden Özyanık, Sağlık Bakanlığı’nın kendisine görüşmek için randevu vermediğini söyledi

“SENİ MAHVETTİLER”: YDÜ Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatın ardından Özyanık, boynunda çökme meydana geldiğini ve ağrılarının geçmediğini belirtti. Özyanık, İzmir’deki profesörün kendisine “Seni mahvettiler. Yeniden ameliyat olman lazım, aksi halde düşüp kalacaksın ve boynun daha da çökecek” dediğini dile getirdi. Özyanık, kendisine devletin ve YDÜ Hastanesi’nin sahip çıkmadığını ileri sürdü

Melin DOBRAN

Lefkoşa’da yaşayan Ali Özyanık isimli vatandaş, doktor mağduru olduğunu ileri sürerek, sitemde bulundu. Özyanık, Yakın Doğu Hastanesi’nde 2018 yılının Ocak ayında boyun fıtığı ameliyatı olduğunu söyledi. Ameliyattan sonra Özyanık, ağrılarının dinmediğini ve boynunda çökme meydana geldiğini ifade etti. Özyanık, doktor hatası olduğunu iddia ederek kendisini ameliyat eden doktorun hatasını kabul etmediğini ileri sürdü.

“Ameliyat yanlış yapıldı”

Geçirdiği ameliyatın ardından Özyanık İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana’daki doktorlara gittiğini belirtti. Özyanık, oradaki bazı doktorların kendisine ameliyatın yanlış yapıldığını ve müdahalenin boynun arkasından değil önünden yapılması gerektiğinin söylendiğini kaydetti. Özyanık zaman zaman düştüğünü, dengesizlik ve güç kaybı yaşadığını da dile getirdi.

“Beni sakat bıraktı”

Özyanık, başka bir doktor tarafından 2011 yılında boynunun ön kısmında yine aynı sebepten dolayı, ameliyat olduğunu anlattı. Hastalığının 7 yıl sonra tekrar ettiğini belirten Özyanık, “Geçen sene ameliyatın boynumun arka kısmından yapılması beni sakat bıraktı. İstanbul’daki Acıbadem Hastanesi’ne gittim ve oradaki bir profesör bana ‘aman Allah’ım seni ne hale getirdiler, boynunu mahvettiler’ dedi” şeklinde konuştu.

“Boynum çöktü”

Özyanık konuşmasını şöyle sürdürdü, “İzmir’deki profesör bana yeniden ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Olmazsam, düşüp kalacağımı ve boynumun daha da çökeceğini söyledi. Özel hastanede ameliyat olacaktım ama 90 bin TL istediler. Bu parayı karşılayacak gücüm olmadığı için ameliyat olamadım. Boynum çöktü ve ağrılarım geçmiyor. Bana 11 saat sürecek