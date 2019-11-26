Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy ödülü

Oyuncu Haluk Bilginer puhutv'de yay\u0131nlanan \u015eahsiyet dizisindeki Agah Beyo\u011flu rol\u00fcyle Uluslararas\u0131 Emmy \u00d6d\u00fclleri'nde En \u0130yi Erkek Oyuncu \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fcn sahibi oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHaluk Bilginer, 47. Uluslararas\u0131 Emmy \u00d6d\u00fclleri'nde\u00a0 puhutv.com\u2019da yay\u0131nlanan \u015eahsiyet dizisindeki performans\u0131yla En \u0130yi Erkek Oyuncu se\u00e7ildi.\r\n\r\nBilginer, \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc ald\u0131ktan sonra yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "\u00c7ok iyi hissediyorum. Kendimden \u00e7ok T\u00fcrkiye'ye bu \u00f6d\u00fcl gitti\u011fi i\u00e7in \u00e7ok mutluyum. \u00c7ok severek, be\u011fenerek yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir i\u015fin ba\u015fkalar\u0131 taraf\u0131ndan da uluslararas\u0131 bir platformda takdir edilmesi ve \u00f6d\u00fclle ta\u00e7land\u0131r\u0131lmas\u0131 \u00e7ok mutlu edici bir \u015fey. \u00c7ok mutluyum" dedi.\r\n\r\n21 \u00fclkeden 11 kategoride 44 aday\u0131n oldu\u011fu listede Haluk Bilginer Puhutv\u2019de yay\u0131nlanan \u015eahsiyet dizisindeki Ag\u00e2h Beyo\u011flu\r\n\r\nKarakteriyle En \u0130yi Erkek Oyuncu kategorisinde aday g\u00f6sterilmi\u015fti.\r\n\r\n'\u015eahsiyet'teki performans\u0131yla Bilginer, 'En \u0130yi Erkek Oyuncu' dal\u0131nda Christopher Eccleston, Raphael Logam ve Jannis Niew\u00f6hner gibi isimlerle yar\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nSenaryosunu Hakan G\u00fcnday'\u0131n yazd\u0131\u011f\u0131, Onur Saylak'\u0131n y\u00f6netti\u011fi \u015eahsiyet'te ayr\u0131ca Cansu Dere, Metin Akd\u00fclger, \u015eebnem Bozoklu, H\u00fcseyin Avni Danyal, Necip Memili, M\u00fcjde Ar, H\u00fcmeyra gibi isimler rol al\u0131yor.\r\n\r\n\r\n