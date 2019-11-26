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Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy ödülü

26 Kasım 2019
Emmy Ödülleri

Oyuncu Haluk Bilginer puhutv’de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.



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