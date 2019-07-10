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Öldürüp battaniye ile bagaja soktular

10 Temmuz 2019

Okullar Yolu’nda terk edilmiş arabada bulunan cesedin Obasanjo Adeola Owoyale’ye ait olduğu ve kafası ezilerek öldürüldüğü tespit edildi

Küçük Kaymaklı Okullar Yolu Sokak üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda bir arabanın bagajında bulunan cesedin otopsi sonucu yayınlandı. Polisin verdiği bilgiye göre, otopsi sonucunda kimliği  Obasanjo Adeola Owoyale olarak tespit edilen kişinin cinayete kurban gittiği de belirlendi. Öldürülmesinin ardından, kendi arabasının bagajına battaniye ile sarılarak kapatılan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Owoyale’nin otopsisinde ölüm sebebinin “kesici / ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı  ve beyin doku yaralanması” olduğu belirlendi.

 

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