Yine kadına şiddet

Kendisini terk eden nişanlısını kaçırdı, dövdü, “başkasının olmayasın diye seni öldürecem” diye tehdit etti, elinden zor kaçan kadın polise sığındı:

HER TÜRLÜSÜ: Kendisinden ayrıldığı için kaçırdığı eski nişanlısına her türlü şiddeti uygulayan Berkan Demirbaş bir araca çarptı ve olay yerinden de kaçtı

Kendisini terk eden nişanlısını kaçırıp döven Mağusalı Berkan Demirbaş tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı.

Dün yapılan duruşmada mahkemeye olayla ilgili bilgi veren polis Kamuran Kale zanlı Berkan Demirbaş’ın 7 Temmuz 2019 tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da meydana gelen zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi, kasti hasar, ciddi darp suçlarına karıştığını söyledi. Polis, Berkan Demirbaş’ın Lefkoşa’daki Fuar Alanı önünde kendisinden ayrıldığı nişanlısı H.E.K’nin kendisi ile barışmadığı gerekçesi ile buluşup kullanımında bulunan LP 605 plakalı araca zorla bindirip zorla kaçırdığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra Dikmen istikametine doğru ilerledikleri sırada sol eli ile müştekinin başına ve yüzüne defalarca vurup ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının akabinde H.E.K’ye hitaben “başkasıyla olmayasın diye seni öldürecem” dediğini kaydetti. , Boğazköy bölgesinde arabadan inip kaçmaya çalışan H.E.K’nin giymekte olduğu tulumu çekip yırtmak suretiyle kasti hasara uğrattığını belirtti.

Polis memuru Kamuran Kale H.E.K’nin yarı çıplak vaziyette zanlının elinden kurtulup anayola çıkarak otostop çekip Boğaz Karakoluna gitmeyi başardığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada zanlının Dikmen köyü içerisinde bir trafik kazası yapmış olup kaza mahallinden ayrıldığının da tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının H.E.K’ye ait aracı Mağusa’da bırakıp kaçtığını ve daha sonra Mağusa bölgesinde zanlının tespit edilerek yakalandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlı aleyhine trafik soruşturmasının da olduğunu belirterek ilk etap da soruşturmaların selameti için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Verilen ifadeyi değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)