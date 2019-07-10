KıbrısManşet

Yine kadına şiddet

10 Temmuz 2019

Kendisini terk eden nişanlısını  kaçırdı, dövdü, “başkasının olmayasın diye  seni öldürecem” diye tehdit etti,  elinden zor kaçan kadın polise sığındı:

 

HER TÜRLÜSÜ: Kendisinden ayrıldığı için kaçırdığı eski nişanlısına her türlü şiddeti uygulayan Berkan Demirbaş bir araca çarptı ve olay yerinden de kaçtı

 

Kendisini terk eden nişanlısını kaçırıp döven Mağusalı Berkan Demirbaş tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı.

Dün yapılan duruşmada mahkemeye olayla ilgili bilgi veren polis  Kamuran Kale zanlı Berkan Demirbaş’ın 7 Temmuz 2019 tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da meydana gelen zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi, kasti hasar, ciddi darp suçlarına karıştığını söyledi. Polis, Berkan Demirbaş’ın Lefkoşa’daki Fuar Alanı önünde kendisinden ayrıldığı nişanlısı H.E.K’nin kendisi ile barışmadığı gerekçesi ile buluşup kullanımında bulunan LP 605 plakalı araca zorla bindirip zorla kaçırdığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra Dikmen istikametine doğru ilerledikleri sırada sol eli ile müştekinin başına ve yüzüne defalarca vurup ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının akabinde H.E.K’ye hitaben “başkasıyla olmayasın diye seni öldürecem” dediğini  kaydetti. , Boğazköy bölgesinde arabadan inip kaçmaya çalışan H.E.K’nin  giymekte olduğu tulumu çekip yırtmak suretiyle kasti hasara uğrattığını belirtti.

Polis memuru Kamuran Kale H.E.K’nin  yarı çıplak vaziyette zanlının elinden kurtulup  anayola çıkarak otostop çekip Boğaz Karakoluna gitmeyi başardığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada zanlının  Dikmen köyü içerisinde bir trafik kazası yapmış olup kaza mahallinden ayrıldığının da tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının H.E.K’ye ait aracı Mağusa’da bırakıp kaçtığını ve daha sonra Mağusa bölgesinde zanlının tespit edilerek yakalandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlı aleyhine trafik soruşturmasının da olduğunu belirterek ilk etap da soruşturmaların selameti için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Verilen ifadeyi  değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

 

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Yasal düzenlemeler mecliste bekliyor

10 Temmuz 2019

“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ihlal ediliyor”

10 Temmuz 2019

“20 kişilik alanda 50 mülteci”

10 Temmuz 2019

Öldürüp battaniye ile bagaja soktular

10 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı