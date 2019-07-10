KıbrısManşet

İranlı’nın “seveni” çokmuş

10 Temmuz 2019

Firar eden İranlı mahkuma yardım eden bir kişi daha tespit edildi. Mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk verdi:

Ülkemizde infiale neden olan İranlı mahkûmun hastaneden kaçırılması olayı ile ilgili başlatılan soruşturma neticesinde zanlı Ali Yaşar’ın ardından olayla ile bağlantısı olduğu tespit edilen Mehmet Yazıcı’da tutuklandı. Zanlı dün Lefkoşa’da mahkemesine  çıkarıldı.

Mahkemede olayla ile ilgili olarak ifade veren polis  Öjen Açıkada elde edilen bulguları aktardı. Açıkada   zanlı Mehmet Yazıcı’nın daha önceden tutuklanarak tutuklu yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı Ali Yaşar ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Apandist Ameliyatı sebebiyle tedavisi görülen “Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan hükümsüz tutuklu bulunan İran uyruklu Mohammed Ameri Khereovbi’nin kaçmasına yardımcı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının firari mahkûmu Beyarmudu köyündeki ilkokul bölgesinden 1.derecede askeri yasak bölge den gizlice İngiliz üsler bölgesine geçmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Polis memuru Öjen Açıkada zanlı aleyhine  soruşturmanın yeni başladığını vermiş olduğu itiraf içerikli gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca kayıp telefonun delil olduğunu belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

 

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