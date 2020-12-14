Öğretmenlerin Kontrol İdeolojileri ve İyimserlik

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sosyal yaşantımızı etkilemiş, ve gündelik uygulamalarımızı tekrar düzenlememize neden olmuştur. Sosyal yaşama yapılan düzenlemeler, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin eğitim sistemine de çeşitli şekillerde yansımıştır. Bu yansımalardan en çok etkilenen kuşkusuz ki çocuklarımız ve ardından öğretmenlerimiz olmuştur. Peki ya bu etkilenme olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi olmuştur? İşte bu soru, tüm eğitimcileri düşündürmektedir.

Gerek sosyal yaşantımız, gerekse eğitim açısından yeni deneyimler yaşadığımız bu dönemde, öğretmen ve öğrenci etkileşimleri de gündeme gelmektedir. Öğrenci ile öğretmen arasındaki olumlu etkileşimleri anlatan insancıl ideolojiye sahip öğretmenlerin öğrencilerinin daha mutlu olduğunu gözlemleyebiliriz. Çünkü bu öğretmenler adaleti sağlayan, öğrencilerini dinleyen, onlara yardım eden ve onlara bir şeyler öğretme tutkusuyla olan kişilerdir. Peki sınıflarımızda bu ilişki gerçekten böyle mi diye kendimize sormalıyız. Ya da bu ideolojinin tam tersi olan gözetimci ideolojide negatif bir ilişki var mı diye sormalıyız.

Gözetimci ideolojiye sahip olan öğretmenler ise öğrenci ile iletişime geçmeyen, ağır otorite sahibi olan, kontrolcü kişilerdir. Bu özelliklerden yola çıkarak gözlemlediğimiz durumları bir kez daha düşünmeliyiz… Eminim ki hepimiz baskıcı veya otoriter öğretmenler yerine sevecen ve ılımlı öğretmenleri daha çok seviyoruz.

İnsancıl ideolojiye sahip, sevecen ve ılımlı olan öğretmenlerin iyimserlik düzeyleri de gözetimci ideolojiyi benimsemiş olan öğretmenlerden daha yüksektir. İyimserlik temelinde pozitif psikolojiyi barındırmakta ve insanların iyilik durumlarını anlatmaktadır. Kişisel özelliklerimizle bağdaşmış olan iyimserlik, öğretmenlik mesleğinde olumlu olarak ya da olumsuz olarak karşımıza çıkmaktadır -hepimizin olumlu öğretmenler ile karşılaşmış olmasını diliyorum.

İyimser öğretmenler her zaman aile ile işbirliği içerisinde çalışmakta, öğrencileri için en iyisini yapmaya gayret etmektedir. Öğrencilerinin sergilediği olumsuz davranışların nedenlerini araştırıp bu davranışları olumluya çevirmeye çalışmaktadırlar. İyimser öğretmenlerle öğrencileri arasında müthiş bir sevgi, iletişim, saygı, bağ ve daha bir çok olumlu şey vardır…

Öğretmenlik mesleğinin zorlukları tartışılmazdır. İcra edilen bu mesleğe saygı duyulmalıdır. Özellikle eğitim anlayışımızı yeniden düşündüğümüz bu günlerde, Covid-19 ile mücadele ederek mesleği yapmak hepimizi insancıl ideolojiye biraz daha yakınlaştırmalı ve iyimserlik düzeylerimizi arttırmalıdır. Öğretmenler olarak, baskıcı ve otoriter tavırlarımızdan kurtularak olumlu davranmaya ve yaşamaya başlarsak bu süreci daha kolay atlatabileceğimize inancım sonsuzdur.