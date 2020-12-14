Sağlık Bakanlığı: Eğlence yerlerine gece kulüpleri de dahil

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı tedbirlere ek açıklama getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Bugün açıklanan mevcut kararlarla ilgili bakanlığımız aşağıdaki açıklamayı ve eklemeleri yapmayı uygun görmüştür:

–Güneyde çalışanlarla ilgili uygulamalarda, İngiliz üstlerinde çalışanlar, Pile’de görev yapan öğretmenler ve Yeşilhat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapanlar muaftır.

-Kuzeyde ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalısan işçilerin 15-25 Aralık değil 16- 25 Aralık tarihleri arasında güneye geçişleri yasaklanmıştır.

-Eğlence yerleri ile ilgili karar gece kulüplerini de kapsamaktadır.

-Ayrıca restoran ve cafelerde müzikli eğlence programları yapılması da yasaklanmıştır.”