Öğrenciler ödevlerini yapay zekaya yazdırmaya başladı

Biyokimya öğrenimi gören birinci sınıf öğrencisi, “Mesela biyoteknoloji hakkında iyi ve kötü 5 şey yazmamız isteniyor. Ben de yapay zekaya ‘Biyoteknolojiyle ilgili iyi ve kötü 5 şey nedir?’ tarzı bir soru gönderiyorum ve bana A alacak bir cevap veriyor” dedi.

VICE’a konuşan öğrenci, yapay zekayı kullanmadan önce “uzun iş” olarak gördüğü ödevlerin en az iki saatini aldığını, şimdiyse bu sürenin 20 dakikaya indiğini ifade etti.

“Çok şey öğrenmeyi seviyorum ve bu yüzden bazen ödevleri erteliyorum ya da teslim edemiyorum” diyen öğrenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunu daha hızlı ve daha verimli yapabilmek bana bir beceri gibi görünüyor.

Öte yandan, innovate_rye yalnız değil. Yapay zeka firması OpenAI yaygın kullanılan dil modeli GPT-3‘ü piyasaya sürdüğünden beri, birçok öğrenci bu tür programlara başvurmaya başladı.

Bu dil modellerinin ürettiği metinler, çoğu zaman insanların yazdıklarından ayırt edilemiyor.

Reddit’te AeUsako_ adını kullanan bir lise öğrencisi, dünya siyasetine dair makale ödevini tamamlamak için arkadaşlarıyla birlikte GPT-3’ü kullandı.

Son sınıftaki arkadaş grubu, yapay zekanın metninde başka makalelere referans verilmediği için puanlarının kırıldığını ama intihal kontrol mekanizmalarına yakalanmadıklarını aktardı.

AeUsako, “Open AI‘a başvurduğum için tüm zamanımı yazmaya ayırma ihtiyacı hissetmedim” diye konuştu.

Kanadalı yapay zeka uzmanı ve akademisyen George Veletsianos, bu programların teknik açıdan orijinal metinler ürettiğini ve bu yüzden intihal algoritmalarına yakalanmadığını belirtti.

“Metin başka bir yerden kopyalanmıyor, bir makine tarafından üretiliyor. Bu nedenle intihal kontrol yazılımı onu tespit edemez” diyen bilim insanı, şöyle devam etti:

İntihal kontrol araçlarını gelecekte nasıl geliştirebileceğimizi düşünmezsek yapay zekanın ürettiği metni tespit edebileceklerini sanmıyorum.

Bu arada Open AI, yeni ve çok daha gelişkin dil modeli GPT-4’ü yayımlamaya hazırlanıyor.

VICE’a açıklamalarda bulunan öğrenciler, GPT-4’ü büyük bir hevesle beklediklerini ve makale yazmak için yapay zekayı kullanmayı bırakmayacaklarını söylüyor.

Independent Türkçe, VICE, Analytics Insight

Derleyen: Çağla Üren