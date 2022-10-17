Mentolün neden serinlik hissi verdiği kanıtlarla ortaya kondu

Bilim insanları mentollü ürünlerin neden serinlik hissi verdiğini sonunda kanıtlarıyla ortaya koydu.

ABD’deki Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, mentoldeki kimyasal bileşiklerin farelerin nöronlarında, yani sinir hücrelerindeki soğuğa duyarlı iyon kanallarını aktive ettiğini gösterdi.

Mentol yalnızca şeker veya sakız gibi gıdalarda değil, duş jelleri, şampuanlar, diş macunları ve daha birçok üründe kullanılıyor. Bunların ortak noktası da ferahlatıcı soğuk etkisi.

Hakemli bilimsel dergi Science‘ta yayımlanan araştırma makalesinde, “Memeliler, sıcaklıktaki düşüşler veya mentol gibi belirli bileşiklere maruz kalma yoluyla soğuğu hisseder” ifadeleri yer aldı:

Bu soğuk hissinin temeli, TRPM8 adlı iyon kanallarının aktive edilmesidir. Bu kanallar duyusal nöronlarla kendini gösterir ve insanlarda serinlik hissi oluşması için birincil dönüştürücü görevi görür.

İlk başta karmaşık gibi görünen bu sürecin ardında hücresel düzeyde bir biyolojik sistem yatıyor. Tüm hücreler “çift katlı lipit katmanı” adı verilen bir zarla çevrili. Söz konusu koruyucu zar, hücre içine hangi maddelerin girebileceğini, hangilerinin giremeyeceğini belirliyor.

İyon kanalları ise bu zarın içine gömülü durumda. Bunların görevi de bazı gerekli iyonları içeri almak. Bu kanallar basınç, ısı ve kimyasal sinyaller tarafından aktive edilebiliyor.