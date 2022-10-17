Deneye dayanan yeni belgesel, başarılı ve mutlu olmanın 5 kilit yöntemini ortaya koydu

Aynı zamanda bir çeşit psikoloji deneyi olan belgeselde kanıta dayalı stratejiler uygulandı.

Kern, The Conversation’da kaleme aldığı yazıda bu stratejilerin katılımcıların kendini iyi hissetmesini ve belirli yönlerden başarılı olmasını sağladığını belirtti.

Akademisyen, o stratejileri 5 adımda açıkladı.

1. Ait olduğunuz grubu bulun

Belgesel boyunca katılımcılar bir topluluk haline geldi. Kern, “İnsanlar doğaları gereği ait olmaya ihtiyaç duyar. Yalnızlık, zihinsel ve fiziksel hastalıkla ve hatta erken ölümle ilişkilendirilir” diye yazdı:

Ait olabileceğiniz ve yüzeysel arkadaşlıkların ötesinde derin bir düzeyde bağlantı kurabileceğiniz insanları bulun.

2. Anlamlı faaliyetlerde bulunun

Akademisyene göre araştırmalar, hayata katılımanın sağlıklı yaşlanmanın önemli bir işareti olduğunu gösteriyor:

Sizi tüketenlerden ziyade, dolduran ve size bir yaşam duygusu veren aktiviteleri bulmayı deneyin.

3. Merhametli olun

Kern ayrıca, “Kendinize ve başkalarına karşı şefkatli olun” ifadelerini kullandı:

Genellikle kendimizin en kötü eleştirmenleriyiz. Ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Kendinize karşı nazik olun ve bu nezaketi başkalarına da uzatın.

4. İyimser olun

Akademisyene göre gelecek için iyimser ve umutlu olmak bir diğer önemli adım. Kern, “İşler her zaman yolunda gitmeyebilir” diye yazdı:

Ancak ihtimallere karşı önyargılı olursak sonuçlar bizi şaşırtabilir.

5. Kendinize iyi bakın

Fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın korunması da çok önemli. Akademisyen, “İyi yiyin ve dinlenin, orta düzeyde fiziksel aktiviteye katılın” dedi:

Kendinizi iyi hissetmenizi ve işlevli olmanızı sağlayan aktivitelere aktif olarak katılın.

Independent Türkçe, The Conversation, Science Alert

Derleyen: Çağla Üren