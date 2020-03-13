Ödüller verildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi-Atakom Limited iş birliğinde verilen K-Pet Süper Futbol Lig’de haftanın başarılıları ödüllerinin 22’ncisi sahiplerini buldu

PLAKET VE PARA ÖDÜLÜ: K-Pet Süper Lig’de 22. haftanın başarılıları; Binatlı Teknik Direktörü İltaç Karayel, Binatlı futbolcusu Berkem Korbay ve Cihangir-Doğan Türk Birliği maçının orta hakemi Ali Özer olarak belirlenmişti. Haftanın başarılılarına 200 TL’lik para ödülü ve plaketleri, dün, Havadis gazetesinde düzenlenen törende takdim edildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi’nin Atakom Limited’in katkılarıyla gelenekselleştirdiği “Futbolda Haftanın Başarı Ödülleri” dün takdim edildi.

Havadis Gazetesi’nde 22.’si düzenlenen organizasyonda K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemine 200’er TL para ödülü yanı sıra plaket verildi.

Ligin 22.haftasında play-out hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Binatlı deplasmanda ligin Başkent temsilcilerinden Göçmenköy’ü 2-0 mağlup ederek üst üste 2.galibiyetini elde etmişti. Binatlı bu galibiyetle orta sıralara yaklaşmış oldu.

Binatlı’da oyuna müdahaleleriyle galibiyette önemli rol oynayan Teknik Direktör İltaç Karayel, Havadis Spor Servisi’nce ‘haftanın en başarılı teknik adamı’ olarak belirlenmişti.

Süper Lig’de 22’inci haftanın en kritik mücadelelerinden birinde Cihangir ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlanırken Doğan 2. sırada, Cihangir ise 4. sırada kaldı.

Bu zorlu mücadelede başarılı bir yönetim sergileyen orta hakem Ali Özer ‘haftanın hakemi’ olarak seçildi.

haftada Binatlı’nın Göçmenköy’ü 2-0 mağlup ettiği mücadelede Berkem Korbay oyundaki performansı ile takımının 3 puan almasında etkili oldu. Başarılı futbolcu Berkem ‘haftanın futbolcusu’ oldu.

Para ödülü ve plaket

Haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemine, plaket yanı sıra 200 TL’lik para ödülü dün, Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törende takdim edildi.

Törende haftanın teknik adamı olarak belirlenen Binatlı Teknik Direktörü İltaç Karayel’e ödülünü, Havadis Gazetesi spor yazarlarından Fevzi Beyar verdi.

Haftanın hakemi seçilen Ali Özer, plaket ve para ödülünü MHK Başkanı Sadık Özbilgehan’ın elinden alırken haftanın futbolcusu seçilen Binatlı’dan Berkem Korbay’a ödülünü Havadis Gazetesi Spor Müdürü Ahmet Özsoy takdim etti.