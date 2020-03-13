Cimnastikte ‘Parkur Yarışması’ hazırlıkları

Cimnastik Federasyonu’nun ülkedeki bu dalı geliştirmeye yönelik çalışmaları sürerken

federasyon çatısı altına alınan yeni branşlardan ‘Parkur Yarışması’ için adımlar atılıyor.

Federasyondan bir heyet bu amaçla Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun da ilk kez organize ettiği ‘Parkur Yarışmaları’nı izlemek için İstanbul’a gitti.

Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Asbaşkan Erçin Çoban ve Genel Koordinatör Basri Aydoğan’dan oluşan yönetici ekip, organizasyonu yerinde takip ederken yeni dalın KKTC’de de düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan olimpik branş olarak kabul gören ‘Parkur Yarışması’ ile ilgili her türlü desteğin verileceğine dair söz aldıklarını ifade etti.