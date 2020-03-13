Spor

Spor durdu!

13 Mart 2020

Bakanlar Kurulu dün yaptığı açıklamada Koronavirüs salgını riski nedeniyle okul sporları dahil, tüm spor müsabakaları 22 Mart’a dek ertelendi

YENİDEN TAKVİMLENDİRİLECEK: Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 22 Mart’a dek ertelenen spor müsabakalarıyla ilgili belirlenen bu tarih sonrası yeniden takvimlendirme yapılacağını açıkladı

 

OKULLARDAKİ ERTELEME 3 NİSAN’A DEK: Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında okullardaki sportif faaliyetler 3 Nisan’a dek askıya alındı. Federasyonlar kulüplerine gerekli duyuruyu yaparken, Futbol Federasyonu antrenman maçlarının bile yapılmasını yasakladı

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında Koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle ‘olağanüstü’ toplantı gerçekleştiren Bakanlar Kurulu, bir dizi önlemler alırken, ülke sporuyla ilgili de açıklamalar yapıldı.

Kovid-19 salgınına yönelik önlemler çerçevesinde tüm spor müsabakaları bir süreliğine ertelendi.

Bakanlar Kurulu toplantısının devam ettiği sırada, alınan kararlarla ilgili basına açıklamalarda bulunan Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tüm spor müsabakalarının 22 Mart’a dek iptal edildiğini açıkladı.

Okul spor etkinliklerine de düzenleme

Bakanlar Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okulların 22 Mart tarihine kadar kapalı kalması kararı alırken okullardaki sportif aktivitelerinin de askıya alındığını duyurdu. Söz konusu süreç 3 Nisan’a dek yaşanacak.

Özersay, müsabakaların ve etkinliklerin ertelendiği bu tarihler sonrasında yeniden takvimlendirme çalışmasının yapılacağını da belirtti.

 

Futbolda hazırlık maçı da yok

Bakanlar Kurulu’nda yapılan bu açıklamanın ardından spor federasyonları birer birer yaptıkları açıklamalarla lig müsabakalarının ertelendiğini kulüplerine duyururken, futbol federasyonu hazırlık maçları dahil hiçbir spor müsabakası yapamayacaklarını belirten açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Futbol Federasyonu’nun 16 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar kapalı olacağı da belirtildi.




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