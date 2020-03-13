El temizliğine dikkat edin!

Tabipler Birliği, koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulundu:

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği koronavirüs ile mücadelenin öncelikli olarak, ülkeye gelebilecek diğer COVID-19 vakalarını engellemek ve toplum içerisinde bulaşmayı engellemek olması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

“El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya anti bakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır. Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske (N95 maskeye gerek yoktur) kullanması önerilmektedir.”

Yurtdışından COVID-19 salgınının olduğu bir bölgeden gelen kişiler var ise dönüş sonrası mutlaka 14 gün evde izolasyon yapılması gerektiğini vurgulayan Gürkut, “ 14 gün süre içerisinde ateş, öksürük veya nefes darlığı şikâyeti gelişirse zaman kaybetmeden salgın kontrol ekibi aranmalıdır (0533 8501188/0548 8501188). DSÖ önerileri doğrultusunda 14 gün ev karantinası uygulaması toplumu korumak için en önemli basamaktır.” dedi.

Gürkut açıklamasında ev izolasyonu önerilen kişilerin uyması gereken kuralları ise şöyle sıraladı: