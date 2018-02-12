Türk Ocağı, sahasında ağırladığı Mağusa Türk Gücü’nü James ve Remzi’nin golleriyle 2-0 mağlup ederken ligde üst üste ikinci maçını kazandı ve tehlikeli bölgeden kurtuldu

Ocak kendine geliyor: 2-0

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Sabriye Atikoğlu, Yusuf Bakar

Ocağı: Ali, Ömer, İsmet, Eneramo, Bilal, James, Hascan (Dk.88 Mehmet), İlker, Justice (Dk.68 Doğukan), Remzi, Michael (Dk.73 Yunus)

M.T. Gücü: Türkkan, Erdoğ (Dk.60 Kağan), Yasin (Dk.77 Halil), Yusuf, Mehmet (Dk.67 Emre), Adil, Arif, Malik, Omokafe, Dinopeter, Sami

Goller: Dk.41 James, Dk.86 Remzi (T. Ocağı)

Türk Ocağı, K-Pet Süper Lig’in 18. haftasında sahasında ağırladığı Mağusa Türk Gücü’nü 2-0 mağlup etti.

Bol pozisyonlu geçen karşılaşmada Girne ekibine galibiyeti getiren golleri James ve Remzi kaydetti. Ligde üst üste ikinci maçını kazanan Türk Ocağı puanını 22 yaparak bir anda alt sıralardan 10. sıraya fırladı ve derin bir nefes aldı. MTG ise 20 kalarak 14. sıraya geriledi.

Önemli anlar:

Dk.1: Yasin soldan yapılan ortada kale sahası içerisinden topu kaleye atamadı.

Dk.5: Eneramo’nun sağ çaprazdan attığı sert şutta top direği sıyırıp auta çıktı.

Dk.7: Dinopeter’in sert şutunda top üstten auta gitti.

Dk.14: Mehmet’in sert şutunu kaleci Ali güçlükle kontrol etti.

Dk.17: Malik’in kafayla kaleye yolladığı top üst direği sıyırıp auta çıktı.

Dk.29: James’in köşeyi bulan şutunu Türkkan güçlükle çeldi.

Dk.40: Adil’in uzak mesafeden attığı sert şutta top üst direkte patladı.

Dk.41: Hascan’ın ortaladığı top Türkkan’dan döndü, geri gelen topu James ağlara yolladı. (1-0).

İlk devre 1-0 ev sahibi takım üstünlüğünde geçildi.

Dk.53: Justice’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda attığı şut kale direğinin dibinden auta çıktı.

Dk.56: Omokafe’nin geriye çıkarttığı topu Dİnopeter kaleciye çarptırarak mutlak bir golü kaçırdı.

Dk.58: Dinopeter’in ara pasını Omokafe uygun pozisyonda auta yolladı.

Dk.75: Hascan’ın ceza alanı içerisinde yer de kalmasına Ocak futbolcuları penaltı itirazından bulundu.

Dk.86: Doğukan’ın attığı şutta top üst direkten geri döndü, dönen topu Remzi rakip ağlara yolladı. (2-0).

Dk.90 Remzi kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Türkkan’a kaptırdı.

Maç 2-0 Türk Ocağı galibiyetiyle sonuçlandı.

FOTOĞRAF: FUAT ŞANLIER