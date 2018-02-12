Lider tökezledi: 0-0

Lider Yenicami, en tekili golcüsü Felix’ten yoksun olan Baf Ülkü Yurdu ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı

6 MAÇLIK GALBİYET SERİSİ BİTTİ: Yenicami’nin ligdeki üst üste 6 maçlık galibiyet serisi sona ererken siyah beyazlılar 6 hafta sonra bir maçta gol atma başarısı gösteremedi. Kartallar son olarak ligin ilk devresinde 11. haftada deplasmanda Yeni Boğaziçi ile golsüz berabere kalmıştı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Enver Kalkın, Kaan Koday

Yenicami: Ercan, Yasin (Dk.57 Behiç), Emin, Oladele, Salih (Dk.80 Hasan), Mehmet Altın, Ünal, Tansel, Mehmet Göktaş (Dk.77 Osman), John Ebuka, John Okoli

B.Ü. Yurdu: Erdoğan, Mustafa, Joseph, Hürcan (Dk.72 Berk Şen), Lawal, Ahmet, Fikri, Hüseyin, Mete (Dk.70 Berk Çakır), İltaç (Dk.81 Arif), Hasan

Lider Yenicami, K-Pet Süper Lig’in 18. haftasında sahasında konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Konuk takım da yabancı oyuncu Felix ve Azat kart cezalısı olması nedeniyle bu maçta forma giymezken Atatürk Stadı’nda gol ve pozisyon açısından kısır geçen karşılaşmada takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Yenicami puanını 37, Baf ise 23 yaptı.

Önemli anlar:

Dk.8: Baf Ülkü Yurdu atağında Josph kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda Ercan topu önledi.

İlk devre golsüz sonuçlandı.

Dk.57: Yenicami’den Mehmet Altın’ın sert şutunda top yandan auta gitti.

Dk.62: Ünal ceza alanı içerisinde Hasan tarafından düşürüldü, Yenicami oyuncuları bu pozisyona penaltı itirazında bulundular.

Dk.64: Gelişen Baf atağında Yenicami ceza alanı içinde önce Mete vurdu kaleciden dönen topa bu kez Joseph vurdu ancak savunmöa tehlikeyi uzaklaştırdı.

Dk.75: Mehmet Altın’ın kullandığı serbest atışta Ünal kafayla vurdu top yandan auta çıktı.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle tamamlandı.