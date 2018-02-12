Sadece galibiyet

Kaymaklı’yı Teknik Direktör Mehmet Ali Özgürgün, Ozanköy’ü de Ertaç’ın yönetiminden ilk kez gördüm. Kaymaklı’nın 3 yabancı oyuncusu, Ozanköy’ün ise savunmadaki yabancısı hariç bu ligin topçuları değiller. Ve açıkçası Ozanköy ligin son sırasını hak etmiyor bence. Kaymaklı karşısında neredeyse 70 dakika baskı kurarak oynadılar. Ancak hücumda gerekli olan pas organizasyonunu ve final vuruşlarını yapamadılar. Genel anlamda gol bulmak ve gol yememek için çeşitli değişiklikler yaptı Ozanköy. Ozanköy diyorum çünkü takımı kimin yönettiği kağıt üzerinde başka uygulamada başka biri. Bu anlamda Kaymaklı’ya özel bir dizilişle oyuna başladılar. Fikret’i ilk kez sağ bek oynarken gördük. İyi de mücadele etti ve kritik müdahaleler yaptı. Ertaç savunmanın göbeğinde oynadı 75 dakika. İkinci devreye 1-0 mağlup başlarken Zihni’yi savunmanın önüne çıkardılar ve hava toplarını alarak oyunu başlatma görevi yaptı Zihni. Son çeyreğe gelinirken Ertaç forvete gitti Bekir’in yanına, Zihni geri göbeğe düştü. Ozanköy kanatlarda doğru toplar taşımayı başaramayınca Kaymaklı savunmasını göbekten aşamadı ve gol bulamadı. Sanırım tek ve en tehlikeli pozisyonları da 80’inci dakikada Ertaç’ın tribünler önünden ceza sahasına gönderdiği ve yerden seken topun kaleci Ali tarafından uçarak kornere tokatladığı pozisyon idi. Ozanköy’ün kadrosu kötü değil aslında. Tok tekniği iyi olan Ertaç ve Fikret savunma idi daha dünkü oyunda. Bence Kaymaklı’dan çekinmeden maça çıksalar gol hatta goller bulabilirlerdi ancak Muhammed Ali Uçar dışında ön plana çıkan oyuncu olmadı dünkü maçta. Ozanköy bence savunmadaki yabancının yanına hücumdaki herhangi bir yabancıyı daha çekip, Ertaç ve Fikret’i de hücuma çıkarsa çok daha iyi ve çok daha tehlikeli olacaktı ancak yine kaybettiler. Kaymaklı, Mehmet Ali Özgürgün yönetiminde ikinci maçını da kazandı ancak Ozanköy deplasmanında sadece kazandı. Golü bulduktan sonra kendi yarı sahasında kalıp hızlı hücumlarla ikinci golü aramak Kaymaklı adına alışık olduğumuz bir oyun anlayışı değildi ancak gol yemedikleri gibi gol da atamayıp kazanmayı başardılar. Ve sadece galip geldiler. Kaymaklı adına yazabileceğim tek şey bu! Sadece galip geldiler…