Forest’in ikinci devre siftahı: 0-1

Küçük Kaymaklı, 18. haftada ligin dibinde yer alan Ozanköy’ü deplasmanda tek golle mağlup ederek ikinci devredeki ilk galibiyetine ulaştı

Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Ömer Doğru

Ozanköy: Çağatay, Saydam, Fikret, Ertaç, Mike, Naimke, Zihni, Muhammed, Abia, Bekir, Deniz Kibar (Dk.61 Serhan)

Kaymaklı: Ali, Mehmet, Yusuf, Uğur, Turgut, Hüseyin, Konan, Frank, Luboya (Dk.42 Sercan), Berkem, Yağış (Dk.83 Tuğrul)

Gol: Dk.29 Uğur (K. Kaymaklı)

Küçük Kaymaklı, K-Pet Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı son sıradaki Ozanköy’ü 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada başkent ekibine galibiyeti getiren tek golü 28. dakikada Uğur Gök kaydetti. Bu sonuçla Kaymaklı puanını 28’e yükseltirken Ozanköy 11 puanla ligin dibinde kalmaya devam etti.

Önemli anlar:

Dk.29: Yağış’ın sağdan ortasında Uğur ön direkte ayak içi ile topu filelere gönderdi. (0-1).

Dk.32: Yusuf’un defansın arkasında sağ tarafta Hüseyin Sadıklar’a attığı topu Hüseyin tek vuruşla kaleye gönderdi. Direkten dönen topu tekrar Hüseyin tamamlamak istedi Ertaç çizgiden çıkardı.

İlk devre 1-0 sona erdi.

Dk.75: Kaymaklı ceza sahası üzerinde Ertaç’ın Bekir’e bıraktığı topu Bekir plase vuruşla kaleye gönderdi top kaleci Ali’nin bakışları arasında direk dibinden auta gitti.

Dk.80: Tribünler önünden Ozanköy’ün kullandığı serbest atışta Ertaç sert orta yaptı. Altı pas üzerinde yerden seken topa kimse dokunamadı. Kaleci Ali Duvarcı uçarak uzak kale direği köşesinden topu kornere tokatladı.

Dk.88: Kaymaklı hızlı hücumunda Uğur sol taraftan ceza sahasına girdi. Geriden gelen Frank’a topu çıkardı. Frank topu auta gönderdi.

FOTOĞRAF: AHMET ÖZSOY