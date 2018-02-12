Daha önceleri, nerelerde idiniz?

Yaptıkları flaş transferlerle sezona şampiyonluk iddiasıyla giren ancak, beklenmedik puan kayıpları nedeniyle çıtayı “Bir tık” indirmek zorunda kalan Mağusa Türk Gücü ile devre arasında kadrosunu önemli revizyona tabi tutmasına rağmen Kıbrıs Kupasından elenen ve bu yüzden de tüm ağırlığını Süper Lige vermek zorunda kalan Türk Ocağı takımlarının, prestijlerini korumanın yanı sıra, zirve mücadelesinde “Ben de varım” diyebilmeleri için mutlak kazanmak zorunda oldukları dünkü karşılaşmada gülen taraf Türk Ocağı oldu. (2-0).

Her iki takımın da mutlak galibiyet parolası ile başladığı karşılaşmanın ilk devresinde, topun arkasına geçen, hırslı, agresif ve alan daraltan savunma kurgusuna uyan taraflar, organize paslarla şekillenen karşılıklı yoğun baskılarını uzun müddet gole çevirememelerine rağmen ortaya koydukları fevkalade mücadeleci oyunlarıyla, seyir zevki yüksek bir futbol oynadılar.

Gerek Türk Ocağı ve gerekse Mağusa Türk Gücü müsabaka boyunca, boş alan bırakmadı. Ayrıca, savunma nasıl yapılır, ikinci bölgede top tutmadan süratle rakip nasıl geçilir. Rakip savunmanın arkasına nasıl sarkılır hep gösterdiler. Fırsat bulduğunda da, orta alanda zaman kaybedeceğine, Türk Ocağı’nda Michael, James ve Hascan’ın desteğindeki Eneramo, Justice ve Remzi’nin, MTG’de ise Malik, Gürlü, Arif, Adil’in desteğindeki Dinopeter ve Omokafe ile dikine yaptıkları hücumlarla rakip yarı alanda tehlike yaratmaya çalıştılar.

Ancak, her iki takım ikinci bölge oyuncularının rakip ceza alanı çevresinde çoğalamaması ve olumlu final pasları üretememesi, takımların gol pozisyonuna girmesini ve dolayısı ile de skor üretmesini önledi. Hal böyle olunca da gol, oyuncuların duran top kullanma becerisinin yanı sıra, karambol pozisyonlardan beklenir oldu. Nitekim, ilk devrenin 1-0’lık skorunu belirleyen gol, 41. dakikada, Hascan’ın ortaladığı topu kaleci Türkkan’ın elinden kaçırması sonucunda James’in topu boş kaleye yuvarlaması sonucunda oldu.

İkinci devreye takımlar aynı tempo ve oyun anlayışı içerisinde girdiler. Ancak, skoru koruma içgüdüsüyle oyunu kendi yarı alanında kabul edip, Eneramo, Justice ve Remzi’ye atılacak kontra toplarla skor üretme gayreti içerisine giren Türk Ocağı’nın bu oyun formatı, MTG’nin müdafaayı ileride kurup, daha fazla rakip alanda görülmesine neden oldu. Ancak müsabakanın neticesini belirleyen 2. gol, 86.dakikada Remzi’nin ayağından geldi.

Sonuçta Türk Ocağı’nın, kaliteli bir takım görüntüsünde ortaya koyduğu mücadelenin yanı sıra, sergiledikleri kazanma inanç ve arzuları bakımından “Heyecan kasırgası” haline dönüştürdüğü karşılaşma, “İnananların” zaferi ile bitti.