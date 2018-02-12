Kar’ın Kraliçesi Buğra Eryıldız

TVF tarafından bu yıl ilk kez Artvin’de düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası’nda sporcumuz Buğra Eryıldız, partneri Aleyna Vence ile birlikte kürsünün zirvesine çıktı

FİNALİ 3-0 KAZANDILAR: Buğra Eryıldız ve takım arkadaşı Aleyna Vance, finalde Öykü-Aysu çiftini 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştılar. Buğra-Aleyna ikilisi, 23-25 Mart 2018 tarihlerinde Avusturya’nın Wagrain-Kleinarl / Flachau kayak merkezinde düzenlenecek, Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası Artvin’de gerçekleştirildi.

Artvin Belediyesinin ev sahipliğinde 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda, 9 erkek, 6 kadın takımın katılımıyla düzenlenen şampiyonada eleme müsabakasının ardından yarı final ve final maçları yapıldı.

Finalde sporcumuz Buğra Eryıldız ve partneri Aleyna Vence, Aysu Ceylan – Öykü Keskin çiftini 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası’nda kadınlarda şampiyon olan Buğra Eryıldız-Aleyna Vence çifti, 23-25 Mart 2018 tarihlerinde Avusturya’nın Wagrain-Kleinarl / Flachau kayak merkezinde düzenlenecek, toplam 20 bin Euro para ödüllü 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Şampiyona final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.