Özgürgün’den Akıncı’ya sert tepki

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Cuma günü okunan hükümet programına ilişkin görüşmeler gündemiyle toplandı

İlk sözü alann UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, “Cumhurbaşkanı bize hep rakip gibi davrandı. Bu hükümet dört parti bir de Cumhurbaşkanı desteği ile kuruldu” dedi.

Özgürgün’ün açıklamalarından satır başları şöyle

“Bu hükümetin bir ortağı da Cumhurbaşkanı’dır”

“Hükümet programında Kıbrıs konusunda tek bir satır bile yok”

“Bet ofislerin, gece kulüplerin kapatılacağına dair bir şey göremedim”

“Ana muhalefet görevimizi sonuna kadar yapacağız”

“Halkın iradesinin tersine bir hükümet kuruldu”

“Aslında iyi niyet gösterdik, Meclis başkanı 40 oy aldı, demek ki bizden de aldı”

“21 Milletvekili ile Meclis Başkanlığı’nı da alamayan ilk parti oldu”

“Cumhurbaşkanı sizin her istediğinizi yapacak”

“Dönemin dışişleri bakanı ile sayın cumhurbaşkanı hiç görüşmedi, Sanki, Tahsin Bey aydan geldi, Şimdi Kudret Bey’e yaşatmayacaktır herhalde”