İstismar olayları ile mücadele eden newspdr.com ekibi çocuk istismarı konusunda video hazırladı.

Newspdr.com Genel Yayın Yönetmeni Osman Azad Kazan, gündemden düşmeyen ve gün geçtikçe daha da vahşileşen istismar vakalarının çocukları adeta karanlığa sürüklemekte olduğunu belirterek, gazetelerde, televizyonlarda ve birçok mecrada gözlerine çarpan istismar olaylarıyla mücadele eden ekip olarak video hazırladıklarını bildirdi.

Kazan açıklamasında, videoda ekip gönüllülerinin kendilerine verilen senaryoları kamera karşısında dile getirdiğini kaydederek, “bu vahşi olayın bir anda bitirilemeyeceğini fakat basamak olunabileceğini” ifade etti.

“Bu şekilde yarınlara bayrağı bir basamak yukarıdan teslim edebileceğiz, onlar da kendi yarınlarına bir yukarıdan…” diyen Kazan, bu konuda herkesin eğitilmesi gerektiğini kaydetti.

Gönüllüleriyle çalışmalara devam edeceklerini belirten Kazan, newspdr.com’un daha önce 7 üniversitede bu konuda konferans verip, Ramazan Bayramı’nda Hakkari ili, Şemdinli ilçesi, Günyazı Köyü İlkokulu’nda 150 öğrenciye kitap, elbise ve oyuncak yardımında bulunduğunu da ifade etti.

Kazan, ekibin “Newspdr Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Kılavuzu” adlı eserinin de raflarda olduğunu belirtti.