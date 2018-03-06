Anastasiadis’ten doğal gaz açıklaması

Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin amacı, kendi Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) hidrokarbon kaynaklarının mümkün olan en iyi koşullarda, tüm Kıbrıs vatandaşlarının azami yararına olacak şekilde, bütünüyle keşfedilmesi ve kullanılması olduğunu açıkladı.

Anastasiadis, salı günü Başkanlık Sarayında düzenlenen resmi bir tören sırasında Kolombiya’nın Kıbrıs yeni Büyükelçisi Juan Rafael Mesa Zuleta’nın güven mektubunu kabulü törenindeki konuşmasında yukarıdaki açıklamayı yaptı.

Anastasiadis konuşmasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kolombiya’nın barış sürecini bütünüyle desteklediğini belirterek Kolombiya hükümetinin Kıbrıs hükümetinin Kıbrıs sorununa adil, yaşayabilir ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla yaptığı çabalara verdiği destek dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Anastasiadis devamla, Türkiye’nin, müzakerelere devam etme hedefinden uzaklaştıran eylemlerden kaçınacağı umudunu ifade etti.

Kıbrıs sorununa “BM Genel Sekreteri’nin belirlediği parametreler çerçevesinde, uluslararası ve Avrupa Birliği hukuku temelinde, Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla müzakere etmeye bağlıyız” diyen cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, amacımız Kıbrıs’ı, üçüncü ülkelerin müdahale hakları olmadan, çağdaş, geçekten bağımsız, egemen ve birleşik bir ülke yapmaktır diye vurguladı.

Anastasiadis, Kıbrıs için yeni bir konferansa katılmaya hazır olduğunu ifade ederek; “ancak gerekli ön hazırlıklar yapılmalı ve BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülke ile Avrupa Birliği’nin aktif bir rol üstlenmeleri gerekir” dedi.