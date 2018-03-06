Asgari Ücret S. Komisyonu’nun yeni üyeleri Bakanlar Kurulu’nda onaylandı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonunun yeni üyelerinin bugün toplanan Bakanlar kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.

Komisyon üyelerinin, Bakanlar Kurulu’nda onaylanmasının ardından, Bakanlık , yarın sabah üyelere toplanmak üzere çağrı yapacak.

Bakanlık 2018 yılının ilk Asgari Ücreti’ni belirlemek amacıyla bu çağrının ardından belirlenen tarihte toplanacak.
Devlet kanadından 5, işveren kanadından 5 ve işçi kanadından 5 üyeden oluşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler  de hazır bulunacak.