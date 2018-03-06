Asgari Ücret S. Komisyonu’nun yeni üyeleri Bakanlar Kurulu’nda onaylandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonunun yeni üyelerinin bugün toplanan Bakanlar kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.

Komisyon üyelerinin, Bakanlar Kurulu’nda onaylanmasının ardından, Bakanlık , yarın sabah üyelere toplanmak üzere çağrı yapacak.

Bakanlık 2018 yılının ilk Asgari Ücreti’ni belirlemek amacıyla bu çağrının ardından belirlenen tarihte toplanacak.

Devlet kanadından 5, işveren kanadından 5 ve işçi kanadından 5 üyeden oluşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de hazır bulunacak.