Erhürman ile Özersay Ankara’ya gidiyor

Başbakan Erhürman ve Basbakan Yardımcısı Özersay bu aksam Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın davetlisi olarak ilk resmi ziyaret için Ankara’ya gidiyor.

4’lü Koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından, Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ilk yurt dışı resmi ziyaretini Ankara’ya yapıyor.

Başbakan Erhürman ile Dışişleri Bakanı Özersay, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın daveti üzerine bu akşam Ankara’ya gidiyor.

Başbakan Erhürman’ın bu akşam adadan ayrılmadan önce basına açıklama yapması bekleniyor.

BRT’de yayınlanan “17’inci Saat” e telefonla katılarak Ankara ziyaretiyle ilgili bilgi veren Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Özersay, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın daveti üzerine Başbakan Erhürman ile bu akşam Ankara’ya gideceklerini açıkladı.

Ankara’da yarın sabah ilk olarak Anıtkabiri ziyaret edeceklerini ardından da Başbakan Binali Yıldrım ile görüşeceklerini söyleyen Özersay, Başbakan Tufan Erhürman’ın bu akşam adadan ayrılmadan önce basına açıklama yapacağı bilgisini verdi.

Bir soru üzerine Kudret Özersay, Ankara’da Türkiye Başbakanı Yıldırım’ın yanında diğer görüşmelerinin de olacağını , ancak bunların net olmadığını belirterek “ Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya ziyareti var, dönerse onunla da görüşmemiz olabilir”dedi.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplandığını hatırlatarak, Bakanlar Kurulu’nun 9 ocak Cuma günü bir Olağanüstü toplantı daha yapacağını söyledi.