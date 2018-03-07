Hükümete ‘Yıldırım’ davet

YILDIRIM’DAN DAVET GELDİ: KKTC kamuoyunda yükselen tepkiler ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından verilen randevu ile gün yüzüne çıkan davet krizi Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’dan gelen davet ile kırıldı

YALANLADI AMA: Havadis Gazetesi’nin “davet krizi” haberini yalanlama gereği duyan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “bütçe ve Nisap” gerekçesini öne sürdü. Dün akşamüstü haberi yalanlayan Özersay, akşam uçağı ile başbakan ile birlikte Ankara’nın yolunu tuttu. Özersay’ın yalanlaması ilişkilerin gerilmemesi adına “diplomatik adım” olarak algılandı

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER YAŞAMSAL: Başbakan Erhürman, Türkiye ile iyi ilişkilerin yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi. “TC ile iyi ilişkiler bizim için yaşamsal önemde” diye konuşan Erhürman, Türkiye Başbakanı Yıldırım ile Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüşmelerinin kesinleştiğini ifade etti

RESMİ TEMASLAR BUGÜN: Havadis’in dün duyurduğu davet krizinin hemen ardından Türkiye Başbakanı Yıldırım’ın resmi temaslar için KKTC hükümetini Ankara’ya davet etmesi siyasi çevrelerce manidar olarak nitelendirildi. Erhürman ve Özersay bugün temaslarına başlayacak

MEDYA ÜZERİNDEN: Havadis Gazetesi’nin olayı “davet krizi” olarak gündeme taşıması, ardından olayın Doğan Haber Ajansı üzerinden Türkiye basınına sıçraması etkili oldu. “KKTC ile kriz” yaşamak istemeyen Ak Parti hükümeti bugüne randevu verdi

İki ülke arasında siyasi bir teamüle dönüşen hükümetlerin göreve gelmesinin ardından yapılan resmi ziyaretlerin ülkedeki yeni hükümetin göreve gelmesiyle uzaması çeşitli tepkilere neden oldu. Havadis’in önceki günkü haberinde duyurduğu davet krizi dün Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın Başbakan ve yardımcısının daveti ile son buldu.

“KKTC ile kriz” yaşamak istemeyen Ak Parti hükümeti bugüne randevu verdi. Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya gitti. Erhürman ve Özersay’ı, Ercan Havaalanı’ndan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler uğurladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Erhürman ve Özersay dün akşam saat 20.35’te tarifeli uçakla adadan ayrıldı. Başbakan Erhürman, Ankara ziyareti öncesinde havaalanında açıklamalarda bulundu.

Resmi temaslarına bugün başlayacak Erhürman ve Özersay’ın bu akşam adaya dönmesi bekleniyor.

Erhürman: İlişkiler yaşamsal önemde

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkilerin yaşamsal önemde olduğunu söyleyerek, TC Başbakanı Binali Yıldırım ile yarın gerçekleştirecekleri görüşmede ilişkilerin gelişmesi, iyi şekilde devamı için ellerinden gelen çabayı karşılıklı göstereceklerini teyit edeceklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak ekonomik mali protokol, Kıbrıs sorunu ve hidrokarbon gibi konularda görüş alışverişine ihtiyaç olduğunu belirten Erhürman, “Bizim Türkiye ile her zaman görüşmemiz gereken, ihtiyaç hissettiğimiz, birçok konu var. Zaman el verdiği ölçüde bütün konuları masaya yatırmaya çalışacağız” dedi.

Ercan Havaalanı’nda basına açıklama yapan ve Ankara gündemlerine ilişkin soruları yanıtlayan Erhürman, “Birkaç konuyu, birkaç proje fikrimizi Sayın Yıldırım’a da açmak niyetindeyim” dedi.

Henüz Türkiye ile imzalanacak ekonomik ve mali protokolün ekipler düzeyinde çalışılmasına başlanmadığını, bunun 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmesi tamamlanmadan mümkün olmadığını ifade eden Başbakan Erhürman, çeşitli bakanlıkların ve Başbakanlığın projelerin neler olabileceği konusunda çalışma başlattığını söyledi.

Resmi temaslarına yarın başlayacak Erhürman ve Özersay’ın yarın akşam yurda dönmesi bekleniyor. Erhürman ve Özersay’a Ankara ziyaretinde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu ile Dışişleri Bakanlığı 1. Sekreteri Sonat Altuğ eşlik ediyor.

“Türkiye yoğun ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor… Kısa zamanda randevu verilmesi mümkün olmadı”

Tufan Erhürman, Ercan Havaalanı’ndaki açıklamasında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne yapacakları ziyareti değerlendirdi.

Hükümetin güvenoyu almasından sonra teamül gereği ilk resmi yurtdışı ziyaretlerini Türkiye Cumhuriyeti’ne yapmak üzere Başbakan Binalı Yıldırım’dan randevu talep ettiklerini kaydeden Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin yoğun ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bu nedenle kendilerine kısa sürede randevu verilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İlk resmi ziyaretin Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılmasının KKTC için bir teamül olduğunu da anımsatan ve “Bu çok da iyi bir teamül” diyen Başbakan Erhürman hükümet kurulduğu günden beri Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkilerin önemli olduğunu söylediklerini anımsattı.

Yıldırım ve Akdağ ile görüşülecek…

Başbakan Tufan Erhürman, “Türkiye ile iyi ilişkiler bizim için yaşamsal önemde. Sayın Binali Yıldırım ile görüşmemizde ilişkilerin gelişerek, daha da iyi bir şekilde devamı için elimizden gelen çabayı karşılıklı olarak göstereceğimizi bir kez daha teyit edeceğiz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüşmelerinin kesinleştiğini kaydeden Erhürman, “Esas itibarıyla ilk resmi yurt dışı ziyaretimizi Sayın Başbakanla görüşmek amacıyla gerçekleştiriyoruz ama bunun dışında TC yetkilileri ile görüşmek de söz konusu olabilir” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Erhürman, “Ankara gündeminizde neler var?” sorusunu yanıtında, kısa süre sonra ekonomik ve mali protokolün gündeme geleceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Muhtemelen bu konuya da değineceğiz ama onun da ötesinde biz açıkçası ilişkileri nasıl daha iyiye götürebiliriz, nasıl KKTC’nin kalkınması meselesinde el ele, işbirliği yaparak daha fazla yol katabiliriz bunu görüşeceğiz. Kıbrıs sorunun çözümüyle ilgili meseledeki pozisyonlarımız konusunda görüş alışverişi yapma ihtiyacı doğal olarak var. İçinde bulunduğumuz koşulları değerlendirme ihtiyacımız var. Hidrokarbon meselesi ile ilgili Sayın Dışişleri Bakanımızın girişimleri olmuştu. Bununla ilgili de görüş alışverişinde bulunma ihtiyacımız var. Yani bizim zaten Türkiye ile her zaman görüşmemiz gereken, ihtiyaç hissettiğimiz, birçok konu var. Zaman el verdiği ölçüde bütün konuları masaya yatırmaya çalışacağız.”

“Ankara bizim için 2’nci vatandır”

Hem kendisinin, hem de Özersay’ın Ankara’da eğitim gördüğü ve burada uzun yıllar yaşadığı konusuna değinilerek, hislerinin sorulması üzerine Başbakan Erhürman şunları söyledi:

“Ankara, Kudret Özersay ile ortak konumuz. Ben 13 yıl, Kudret Bey de 12 yıl Ankara’da yaşadı. Burası bizim için 2’nci vatandır. Gençlik yıllarımız orada geçti. Ankara’ya gitmek, burayı tekrar görmek benim için her zaman keyiftir. Fırsat bulur da öğrencilik yıllarımızı geçirdiğimiz yerlerde dolaşabilirsek bu ayrıca bir keyiftir. Başbakan olarak gitmek bende ayrı duygular yaratmıyor. Geçmişte Ankara’ya giderken ne hissediyorsam yine aynı şeyleri hissediyorum.”

“Kendi bünyemizdeki çalışmaları yavaş yavaş başlattık”

Başbakan Erhürman, ekonomik ve mali protokol konusunda ekiplerin kurulmasıyla ilgili girişim olup olmadığıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Bütçe görüşmeleri biter bitmez zaten ekonomik ve mali protokol gündeme gelecek. Ekipler de iki taraftan oluşur. Kendi bünyemizdeki çalışmalarımızı yavaş yavaş başlattık. Bu işin hazırlığı önemli. Bütçe epeyce vaktimizi aldı ama bir yandan da özellikle geliştirebileceğimiz projeler neler olabilir diye çeşitli bakanlıklarımızda ve Başbakanlığımızda çalışmaları başlattık.

Birkaç konuyu, birkaç proje fikrini, orada Sayın Yıldırım’a da açmak niyetindeyim. En azından kafamızdan neler geçtiğini paylaşmak isterim. Ama resmi olarak taraflar ekiplerini kurdu ve protokol için çalışmaya başladı diye bir durum yok. Bütçe bitmeden bunu yapmamız mümkün değil.”

Özersay yalanladı ama…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Ankara daveti aldığı ancak bunu kabul etmediği yönünde Havadis’te dün yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

“Sayın Çavuşoğlu ile aramızda son derece sağlıklı bir diyalog vardır, bundan sonra da böyle olacağı konusunda hiçbir tereddüdüm yoktur” ifadelerine yer veren Özersay, hükümetin Ankara’ya gerçekleştireceği resmi ziyaret için TC yetkilileri ile ortak bir tarih belirlenmesiyle ilgili çalışıldığını kaydetti, Cumhuriyet Meclisi’nde başlayacak bütçe görüşmelerine de işaret etti.

Kudret Özersay, Havadis’te kendiyle ilgili yayımlanan haber konusunda yazılı açıklama yaparak şunları kaydetti:

“Bugün basında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun şahsımı Ankara’ya davet ettiği ama benim bunu kabul etmediğim yönündeki haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile aramızda son yaşanan doğal gaz krizinin diplomatik yoldan aşılması da dahil olmak üzere son derece sağlıklı bir diyalog vardır, bundan sonra da böyle olacağı konusunda hiçbir tereddüdüm yoktur.

Hükümetimizin resmi Ankara ziyaretinin hangi tarihte ve ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile hepimize uygun ortak bir tarih bulma konusunda birlikte çalışıyoruz.

Hükümetin kurulması ve güvenoyu alması ertesinde özellikle Cumhuriyet Meclisi’nde bütçe görüşmeleri bağlamında yurt dışında olmamız halinde nisap sorunu yaşanabileceğini de dikkate almak durumundayız.”