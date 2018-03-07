Tarihi değirmen ortaya çıkarıldı

Bağlıköy’de asırlık bir değirmen, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin kazısı sonrası ortaya çıkarıldı. Yüzyıl önce kullanılan sistem şimdi ziyaretçilerini bekliyor

ASIRLIK DEĞİRMEN: Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından Bağlıköy’de önceki gün yapılan kazıda asırlık bir yağ değirmeni ve değirmene ait küpler bulundu. Tarihi ve kültürel miras olan değirmen ile küpler böle turizmine kazandırılacak

Gürsel KARAGÖZLÜ

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Bağlıköy’de atıl durumda bulunan asırlık bir yağ değirmeni ve değirmene ait küpleri kurtarmak ve koruma altına almak amacıyla bölgede önceki gün kazı çalışması başlattı.

Çalışmalara bölgede temizlik yapılarak başlandı. Temizlik çalışması daire personeli ve Lefke Belediyesi işbirliğinde yürütüldü.

Yapılan temizliğe müteakip başlatılan kazı çalışması ikinci gün amacına ulaştı, tarihi ve kültürel birer miras olan eski eserler dün sabah saatlerinde gün yüzüne çıkarıldı.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin Bağlıköy’deki kazı çalışmalarına Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği de destek verdi.

Söz konusu tarihi eserlerin koruma altına alınacağı ve bulunduğu yerden kaldırılmayacağı öğrenildi.

Ersev: Köyün tanıtımına katkı koyacak

Bağlıköy Muhtarı Coşkun Ersev, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin kendilerine yapılan bir ihbarı değerlendirerek bölgede atıl durumda bulunan asırlık bir yağ değirmeni ve değirmene ait küpleri kurtarmak ve koruma altına maksadı ile önceki gün bölgede çalışma başlattığını anlattı. Bölgenin temizlenmesinin hemen ardından kazı çalışmasına başlandığını anlatan Ersev, dün itibari ile söz konusu tarihi eserlere ulaşıldığını belirtti.

Havadis’e konuşan Ersev, söz konusu tarihi eserlerin tespit edildikleri yerden kaldırılmayacağını, dolayısıyla bu eserlerin Bağlıköy’ün tanıtımına katkı koyacağına inandığını söyledi.

FOTOĞRAFLAR: TÜLAY DURUKAN