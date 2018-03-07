Sahte belgeye ağır ceza

Türkiye’de öz kızına tecavüz suçundan 17 yıl 6 ay hapislik cezasını yatmamak için kardeşinin adına düzenlediği sahte kimlikle KKTC’ye kaçan Mehmet Korkmaz, KKTC’deki adaletten kaçamadı

Devrim DEMİR

İki yıldır kardeşi adına düzenlediği sahte kimlikle adada yaşayan ve Türkiye’den gelen iade talebi üzerine Aralık ayında Girne’de tespit edilerek tutuklanan Mehmet Korkmaz aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

“Sahte resmi evrakı tedavüle sürme”, “Başkasının kimliğine bürünme”, “Sahte davranışla kayıt sağlama” suçlarından yargılanan Korkmaz 3 yıl 10 ay hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu okudu.

Hapis yatmamak için kaçtı

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, Mehmet Korkmaz’ın “Sahte resmi evrakı tedavüle sürme”, “Başkasının kimliğine bürünme”, “Sahte davranışla kayıt sağlama” suçlarından yargılandığını anlattı.

Beyoğlu, Korkmaz’ın Türkiye’de “Öz kızına tecavüz” suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan dolayı hapis yatmamak için kardeşi Arif Korkmaz adına düzenlediği sahte kimlikle 2 Ekim 2015 yılında Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını anımsattı.

Mehmet Korkmazın 2015 yılından bu yana ülkede sahte kimlikle kaldığını belirten Beyoğlu, sanığın hakkındaki kesinleşmiş hapislik cezasından dolayı Türkiye’ye iadesi yazısı geldiğini ve Aralık 2017 yılında Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Beyoğlu: Toplum zarar görüyor

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, işlenen suçların 2014-2015 yıllarına oranla son iki yılda Ağır Ceza Mahkemeleri’nde ciddi bir artış gösterdiğini ve en çok görülen ikinci suç olduğunu belirtti.

Beyoğlu, sahte kimlikle ülkeye giriş yapanların topluma da zarar verdiğine dikkati çekerek ülkeye girişi yasak olan kişilerin bu yola başvurarak, kolaylıkla ülkeye giriş yaparak sadece kamunun değil toplumunda zarar gördüğünü belirtti.

3 yıl 10 ay yatacak

Beyoğlu, Korkmaz’ın Türkiye’de yargılandığı davadan aldığı ceza sonucu haksızlığa uğradığı iddiası ile başkasının kimliğine bürünerek KKTC’ye kaçmasının kararda etkili olduğunu ifade ederek, oy birliği ile Korkmazın 3 yıl 10 ay hapis cezasına mahkûm edildiğini açıkladı.