“Cinayet olabilirdi”

Nisan ayında çıkan öğrenci kavgasında Burak Muhammed Öcal’ın bıçaklanarak ağır yaralanmasına neden olan Ahmet Menzele 4 yıl hapse mahkûm edilirken, mahkeme başkanı Fadıl Aksun olayın ciddiyetine vurgu yaptı:

Devrim DEMİR

Girne’de geçtiğimiz yıl Nisan ayında iki grup arasında çıkan kavgada Burak Muhammed Öcal’ı bıçaklayarak ağır yaralayan 19 yaşındaki Ahmet Menzele aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Nisan ayından bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Menzele, “Ağır yaralama”, “Vahim zarar” ve “Bıçak taşıma” suçlarından 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Tacan Reynar’ın oy birliği ile aldığı kararı mahkeme başkanı Fadıl Aksun açıkladı.

Öcal’ın yaraları dikkate alındı

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, olayın olgularını anımsattı. İki grup arasında çıkan kavga sonucu Burak Muhammed Öcal’ın, Ahmet Menzele tarafından ağır yaralandığına dikkati çeken Aksun, Öcal’ın göğüs kafesinde, karın boşluğu ve omzundan derin bıçak darbeleri olduğunu özellikle göğüs kafesinde öldürücü darbeler olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı, Öcal’ın yaralarının kararda etkili olduğunu ifade etti.

‘Tahrik’ bulgusu var

Aksun, Nisan ayında iki grup arasında çıkan kavgada karşı grubun olayı başlattığını ve diğer gruba saldırdıklarına bulgu yaptıklarını tespit ettiklerini ayrıca sanık Ahmet Menzele’nin suçu tahrik altında işlediğine değindi

“Cinayet davası olabilirdi”

Oy birliği ile alınan kararı okuyan mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Menzele’nin 19 yaşında Suriye’de savaştan kaçmış bir ailenin çocuğu olduğunu belirtti. Aksun, mahkeme heyeti huzurunda görüşülen davanın ciddiyetine vurgu yaparak “Sanığın önümüze bir cinayet davasından gelmemesi büyük bir şanstır. Müşteki aldığı yaralara bağlı, ölebilirdi” dedi.

Aksun, Menzele aleyhindeki ve lehindeki tüm olgulara değindiklerini ifade ederek oy birliği ile 4 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.