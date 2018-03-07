Cübbeli’den Havadis’e beddua

Cübbeli Ahmet Hoca, Havadis Gazetesi’nin manşetine yanıt verdi. “Benim tarikatla işim yok” diyen Cübbeli Ahmet Hoca Havadis Gazetesi’ne beddua etti.

Havadis Gazetesi yazı işleri müdürü Hüseyin Ekmekçi, Havadis Sabah programında Cübbeli’nin, kendilerine verdiği yanıtı yayınlayarak bedduanın sahibine ait olduğuna vurgu yaptı. Ekmekçi söz konusu videonun din işleri dairesi tarafından montajlanarak kendilerine ve ülkedeki din adamları ile büyükelçilik mensuplarına servis edildiğini belirtti. Hüseyin Ekmekçi, Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ı camileri tarikatlara açmakla yeniden eleştirerek bu konuda cumhurbaşkanı Mustafa AKıncı’yı göreve çağırdı.

Cübbeli Türkiye’de sayısız defalar tarikatları öven konuşmalar yapmış ve Türkiye’de sert eleştiriler almıştı

İşte Cübbeli’nin o konuşması