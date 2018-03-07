Gazimağusa Liman’ı dökülüyor

Gazimağusa Limanı’nda görevli işçiler limanın acilen ilgi beklediğini dile getirdi

Ali Elmas

Gazimağusa Limanı’nda çalışan işçiler limanına yıllardır ilgi gösterilmediği gerekçesi ile isyan etti. Çalışanların iş güvenliğinden yoksun çalıştığının altını çizen işçiler bazı yolların da kullanılmayacak hale geldiğini söyledi. Yollarda büyüyen çukurların yağmurlarla büyük tehlikeye neden olduğunu kaydeden işçiler bölgede biriken çöplerin kötü koku yaydığını belirtti. Limanın gelen gemiler için bazen yetersiz kaldığını belirten işçiler bazen limanda trafiğin felç olduğunu kaydetti.

“Liman da tuvalet ihtiyacımızı giderecek bir tuvalet yok “

Limanda görevli işçiler, tuvalet ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir tuvaletlerinin olmamasından yakınıyor. Mevcut tuvaletin kullanılmaz bir halde olduğunu söyleyen işçiler, limanın girişindeki tuvaletlerin çalıştıkları alana uzak olduğu için oraya gidemediklerini ve çalıştıkları bölgeye yakın bir yerde tuvalet yapılması gerektiğini söylediler.

Vatandaşlar ne dedi? Vatandaşlar ne dedi? Vatandaşlar ne dedi?

Osman Yalçın: “Liman ciddi anlamda düzeltilmeyi beklemektedir. Yolların durumu kötü onların düzeltilmesi gerekir. Bu durumdan ayrı liman moloz ve çöplerle doldu. Liman bakımsızlıktan dökülüyor gerekenin yapılmasını istiyorum”

Özgür Öz: “ Limanın çok büyük sıkıntıları vardır. İş güvenliği emniyeti yoktur. İşçilerin kafalarında baret veya üzerlerinde uyarıcı yelek yok. Yollar berbat durumda. Limanda trafiğin denetlenmesi gerekir her taraf çöplerle dolu. İlgi bekliyoruz liman sahipsiz kaldı. Yetkililerden gerekenin yapılmasını istiyorum”

Okan Özzaim: “ Limanda iş güvenliği yoktur. Burası iş sahasıdır. Sivil araçların buraya girmemesi gerekir. Burada tekne bakımı da yapılıyor. Bunların olmaması gerekir. Yollar çok kötü durumdadır ve işçilerin tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir tuvalet yoktur”

Kenan Kavuş: “ Limandaki sorunları saymakla bitiremeyiz. Tuvalet sorunu var, park sorunu var, Giriş çıkışlarda denetleme yoktur. A’dan Z’ye kadar bence limana giriş çıkışların denetlenmesi gerekmektedir. Binalar dökülüyor. Ne zaman başımıza yıkılacak diye bekliyoruz. Diğer taraftaki surlar dökülmeye başladı bile. Çalışma Dairesi’nin burayı denetlemesi gerekir”

Hüseyin Kara: “ Limanda işçilerin gidebileceği bir tuvalet yoktur. Yol sorunu olduğu aşikar. Ortalık molozdan ve çöpten geçilmiyor. Limanın ciddi anlamda bakıma alınması gerekir”

İlksen Yurmanoğlu: “ Liman da bir düzen nizam yok. Tersanecilik yapanlar var burda tekne onarımı yapanlar var. Bunların olmaması gerekir. Özellikle Türkiye’den gelen tırlar ile buradaki tırlar birbirlerine karışıyor. Tırcılara alan gösterilmesi lazım. Trafik tamamen felç oluyor burada. 1977 yılından beridir limanda çalışırım burada tuvaletin olduğunu görmedim”

Mustafa Güleç: “ Limanımızın daha da büyütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Berbat ya da kötü diye adlandırabileceğim bir yol liman da yok. O kadar kötü derecededir yollarımız. Logar kapakları kırık ve lağım suları ambarlara giriyor. Ortalık çöplerle dolu gerekenin bir an önce yapılması lazım”