Papua Yeni Gine’deki deprem 55 can aldı

Pasifik Okyanusu’nun güneyindeki Papua Yeni Gine’de meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Southern Highlands Valisi William Powi, merkez üssü Papua Yeni Gine’nin doğusundaki Porgera şehrinin 112 kilometre güneybatısı olan 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 55 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Powi, depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntının meydana geldiğini belirtti.
Porgera şehri yakınlarında 25 Şubat’ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaşamını yitirmişti.