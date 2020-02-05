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Netflix Türkiye’den ‘ücretsiz deneme’ kararı

5 Şubat 2020

İnternet üzerinden dizi, film ve belgesel izleme hizmeti veren Netflix, bir aylık ücretsiz deneme uygulamasını kaldırdı.

Netflix Destek sayfasında da konuyla ilgili şu açıklama yer aldı:

Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın. Netflix üyeleri, dizi ve film kataloğunun tamamına anında erişebilir. Yayın planları, cihazlar ve daha fazlasına ilişkin bilgiler Netflix nedir? başlıklı sayfada bulunabilir. Netflix üyeliğinizi başlattıktan sonra üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Netflix’de ücretler 17,99’dan başlayıp 41,99’a kadar çıkıyor.

 

Independent Türkçe



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