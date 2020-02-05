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Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı!

5 Şubat 2020

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmeye çalışan 177 yolculu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolarına ait uçağın pistten çıktığı belirtildi.

Uçağın ağır hasar aldığı kazada uçaktan alevler yükseldiği görüldü. Alevlerin kısa sürede söndürüldüğü açıklanırken havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.

Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Pistten çıkan uçağın ortadan ikiye ayrıldığı görüntülere yansırken uçağın neden pistten çıktığı bilinmiyor.

İniş sonrası pistten çıkan uçağın içinde bulunan yolcuların uçaktan uzaklaştırıldığı belirtiliyor.

Kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



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