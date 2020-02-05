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Kuzey Kıbrıs’ın ilk elektrikli otomobil şarj ünitesi

5 Şubat 2020

Kuzey Kıbrıs’ın ilk elektrikli otomobil şarj ünitesi In-Charge’ın ilk tanıtım toplantısı, Girne’de Özyalçın Group of Companies Merkez Ofis’te gerçekleştirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlık Daire Müdürleri, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve KIB-TEK yetkililerinin katıldığı toplantıda Özyalçın Group of Companies Direktörü ve Özyalçın Enerji Kurucu Ortağı Yaprak Özyalçın ile Özyalçın Group of Companies Elektrik Mühendisi İrfan Arslansoyu, In-Charge’ı anlatan bir sunum yaptı.

Geleceğe yönelik önemli bir yatırım yaptıklarını belirten Yaprak Özyalçın, şu an için Girne’de 2 noktada yer alan istasyonların sayısının kısa süre içerisinde artırılacağını belirtti.

Toplantıda ayrıca Özyalçın Group of Companies Merkez Ofis önündeki In-Charge istasyonunda bir şarj denemesi yapıldı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy şarj edilen otomobili Yaprak Özyalçın ve Yağmur Özyalçın’la birlikte test etti.



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