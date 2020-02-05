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Lefkoşa’da araçlı eylem yapılacak

5 Şubat 2020

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, İmar Planı yayınlanmadığı için yarın yapacağı araçlı eylemden dolayı Lefkoşa trafiğinde yaşanabilecek sıkıntılara karşı vatandaşı tedbirli olmaya çağırdı.

Birlik eyleme katılacak müteahhit ve taşeronlar için buluşma noktaları ile güzergahı duyurdu.

Müteahhitler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı eyleme hazırlanan müteahhitler, belirlenen buluşma noktalarından iş araçlarıyla hareket ederek Başbakanlık önüne gidecek.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği olarak, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı üyelerimizin, inşaat sektöründe emek veren çalışanların ve bölge halkının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve ülke ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için tüm diyalog kanallarını samimiyetle ve iyi niyetle zorlamamıza rağmen netice alamadığımızı ve gelinen noktada son çare olarak gördüğümüz eylem yoluna başvurmak durumunda kaldığımızı duyururuz.” ifadelerine yer verildi.

BULUŞMA NOKTALARI

Araçlı eylem için bölgelere göre buluşma noktaları şöyle:

“Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke üyeleri: Saat 09.00 – Hidden Garden yanı – Hamitköy yokuşu ile Haspolat çemberi arası – Kıbrıs Gazetesi önü

Mağusa üyeleri: Saat 08.30 – Güvercinlik kavşağı

Girne üyeleri: Saat 09.00 -Hidden Garden yanı

İskele üyeleri: Saat 08.30 – İskele Çemberi ile Onur Camping arası”

Eylemciler, buluşma noktalarında araçlara pankartların asılmasının ardından saat 10.00’da Kıbrıs Gazetesi kavşağından Lefkoşa’nın içine hareket ederek Başbakanlık önüne gidecek.



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