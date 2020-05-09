“Net açıklama bekliyoruz”

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği, araç sürüş eğitimleri ile ilgili, ilgili bakanlıkların sektöre yönelik kararlarını net olarak açıklamasını beklediklerini bildirdi.

Birlik başkanı Emirzade Tilki yazılı açıklamasında, korona salgını sonrası hizmetlerine ara verilen şoför okullarının Bakanlar Kurulu kararıyla 4 Mayıs tarihinden itibaren tekrardan hizmet vermeye başlaması yönünde adım atıldığını, ancak ilgili bakanlıklar olan Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında konuyla ilgili olarak uyumlu bir uygulamanın ve görüşün olmadığını savundu.

Tilki, araç sürüş eğitimi sırasında sosyal mesafenin korunamayacak olması ve eğitimin araç içerisinde kapalı küçük bir ortamda gerçekleşmesinin yüksek risk taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bizler birlik olarak bu endişelerimizi Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Ali Pilli ’ye ilettiğimiz zaman; ‘böyle bir eğitim ortamının pendeminin kontrol altına alınmasına sekte vuracağını, sağlık açısından sakıncalı’ olduğunu ve ‘şoför okullarının eğitimlerine kesinlikle başlamaması gerektiğini’ bizlerle paylaşmıştır.

Diğer taraftan Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi yetkilileri, Bakanlar Kurulu kararının baki olduğu ve gerekli önlemleri alıp eğitimlere başlanabileceğini tarafımıza iletmişlerdir.

Bu arada bizim bağlı olduğumuz Ehliyet müfettişliği kapalıdır. Bizler eğitimlerimizi ehliyet sınavına yönelik olarak vermekteyiz. Yani Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ehliyet Müfettişliği hizmetlerine başlamadıktan ve ehliyet sınavı yapılmadıktan sonra bizim eğitim vermemiz bir mana ifade etmemektedir.

Bir taraftan gelirlerimizin tamamen sıfırlanmış olması, diğer taraftan döviz artışı ve market ürünlerine yapılan zamlardan dolayı evimizin sadece yiyecek ihtiyacını karşılayabilmekteyiz. Hal böyleyken yetkililer tarafından yapılan tutarsız açıklamalar bizleri tedirgin etmektedir. Bu kaotik ve çelişkili açıklama, karar ve uygulamaların ortadan kaldırılması için ilgili bakanların ortak bir açıklama yapmasını sektörün en büyük temsilcisi olarak bizler talep etmekteyiz.”