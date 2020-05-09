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İskele ve köylerinde korona önlemleri devam ediyor

9 Mayıs 2020


Covid-19 salgını nedeniyle KKTC genelinde alınan tedbirlere ilk günden bu yana titizlikle uymaya devam eden İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların sağlığı için de önlemlerini sürdürüyor. İskele Belediyesi dün (8 Mayıs) özellikle havaların ısınmasını fırsat bilen insanların yoğunluk oluşturmaya başladığı alanları kullanıma kapadı.

Zabıta birimi bir dizi önlemler aldı

 İskele Belediyesi’nin İskele ve 17 köyündeki korona önlemleri sürüyor. İskele Belediyesi Zabıta Birimi, Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılan kısmı sokağa çıkma yasağı ve ilçeler arası geçiş yasağının ardından, özellikle İskele’de yoğunluk oluşabilecek yerlerde denetimini arttırdı. Hafta boyunca İskele Belediyesi Halk Plajı’nda devriye gezen Zabıta Birimi, havaların ısınmasıyla birlikte yürüyüş yolunda, sahilde, park ve spor alanlarında insan sayısında artış gözlemledi.  Hem sosyal mesafe kurallarına uymayan hem de maskesiz olduğunu tespit ettiği kişilere uyarılarda bulunan Zabıta Birimi, bu Pazar günü uygulanacak Sokağa Çıkma yasağı öncesinde Cumartesi günü insan yoğunluğunun önüne geçmek için bir dizi önlemler aldı.

İskele Belediyesi; parklar, piknik alanları ve spor alanlarına girişleri kapadı

 Hafta içi yapılan uyarılara rağmen, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan yürüyüş ve bisiklet yolunda, sahilde gruplar halinde gezen insanlar olmasından yola çıkan İskele Belediyesi Zabıta Birimi,  bir dizi önlemler aldı. Havaların ısınmasıyla birlikte halkın büyük ilgi gösterdiği İskele Belediyesi Piknik Alanı, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan yürüyüş ve bisiklet yolu,  oyun parkı ve spor aletlerinin olduğu kısım girişlere kapatıldı.  Bugün yapılacak denetimlerde yasak ve kurallara uymayan vatandaşlar İskele Polis Müdürlüğü’ne bildirilerek haklarında yasal işlem başlatılacak.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, aldığı önlemler kapsamında İskele Belediyesi Piknik Alanını ve İskele Boğaz Park Alanı ile Anavatan Parkı’na da girişleri kapadı.

“Tedbiri elden bırakmayın, güzel günler yakın”

 KKTC’de Covid-19 salgınında başarılı bir yol izlendiğine dikkat çeken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu başarının devamının ise bilinçli bir halkla mümkün olduğunu söyledi.  Şu an ülkede herhangi bir korona virüs vakasının olmamasını da yapılan uyarılar karşısında bilinçli davranan Kıbrıs Türk Halkına bağlayan Başkan Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde henüz önlemlerin gevşetilmediğini de hatırlattı. Güzel haberler alıyoruz ancak bu güzel haberler bizi rehavete düşürmemeli diyen Sadıkoğlu, bu güzel haberlerin asla gevşemeye sebep olmaması gerektiğine dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğunun önemini vurgulayan İskele Belediye Başkanı, acil bir durum olmadıkça insanlara evde kalmaları çağrısını yineledi.  Havaların ısınmasını fırsat bilen kişilerin, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan yürüyüş ve bisiklet yoluna ilgi gösterdiğini de belirten Hasan Sadıkoğlu, yoğunluk oluşması sebebiyle İskele’de bulunan ve yoğunluk oluşabilecek yerleri kapatma kararı aldıklarını ifade etti. Tedbiri elden bırakmayın lakin güzel günler yakın diyen Başkan Sadıkoğlu, vatandaşların, yapılan uyarıları dikkate almalarını rica etti.

 

 

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