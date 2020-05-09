Üçüncü Toplum Forumu’ndan liderlere çağrı

Üçüncü Toplum Forumu, “Kıbrıslı liderlerin; sorumluluk almasını ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ni, ‘geçişler’ başlığı altında toplantıya çağırmasını” istedi.

Üçüncü Toplum Forumu yazılı açıklamasında, “Kıbrıs’ı ortadan ayıran çizgiye ‘sınır’ muamelesi yapılmasının kabul edilemez” olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Geçişlerle ilgili karar alınırken İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin görüşlerine saygı duyulmalıdır.

Karantina uygulamalarının özgürlükleri ortadan kaldırmasını reddediyoruz. Öğrenciler adanın güneyinde okullarına, işçiler iş yerlerine geri dönmelidir. Eğitim ya da çalışma hakkının engellenmesine seyirci kalamayız. İşçilerin bu zor koşullarda işsizliğe sürüklenmesine izin vermemeliyiz.

Kıbrıs’ın dışa açılım ve yurt dışından gelişlerle ilgili kararları alırken azami bir duyarlılık, dikkat ve sorumlulukla hareket edilmelidir.”

Açıklamada, Kıbrıs adasında geçmişte toplumların pek çok küresel salgını ortak mücadele ile yendiği de ifade edilerek, “Bugün de bölünerek değil birleşerek hareket edelim. Tüm sivil toplum örgütlerini birlikte hareket etmeye ve Kıbrıs’ta birlikteliği sağlamak için çaba harcamaya davet ediyoruz” denildi.