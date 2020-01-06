NELER OLACAK

Yeni bir yılın ilk günlerindeyiz.

Bu yıl neler olabilir; neler beklenir?

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Kırk yıldır sürüp giden Kıbrıs meselesi yine sürecek ve bir o kadar yıldan fazla “Ne olacak bu Kıbrıs meselesi?” şeklinde sorulan soru yine sorulacak; bu yüzden Kıbrıs meselesini çözmek yerine herkes arabasını nasıl değiştireceğini düşünecek…

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Devlet hastaneleri ve devlet sağlık hizmetleri felç olacak; bu çerçevede özel hastaneler marketlerden daha fazla olacak…

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Nüfus yine kontrol altına alınamayacak; adi olaylar artacak, memleket görmediği, bilmediği yeni suç türleriyle tanışmaya devam edecek; bu çerçevede yerli ahali ergen çocuklarına yurtdışında hayat aramayı sürdürecek; nüfusu kontrol edemeyenler bunu seçim menüsüne dahil edecek…

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Hayattan kopanlara mezar yeri sıkıntısı ihtimali yükselecek; önlem için üstüste gömme önerileri yine havada kalacak; bu işlem ahalinin aklına bir türlü yatmayacak…

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Süleymani İHA aracılığı ile öldürüldüğüne göre, Kıbrıs semalarında dolaşacak olan İHA’lardan korunmak için herkes miğferlerle dolaşacak…

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Bu sefer bölgemize bir değil birkaç füze düşme ihtimali artacak; ama bu defakini sadece yetkililer değil kimseler duymayacak…

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Çıldırtan yaz ayları yine gelecek; millet yine soyunup şortlu gezeceğinden konfeksiyon mağazaları krizin eşiğine gelecek…

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Bir şarkı hep birlikte yine söylenemeyecek; herkes bildiği türküyü çığıracak…

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Birlik ve dirlik yine olmayacak; ayrılık ve gayrılık çoğalacak…

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Denize şeyle girenler çoğalacağı gibi, şey üzerine güzelleme yapan danışmanlar, entellektüeller, siyasiler da çoğalacak…

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Politika bildiğiniz gibi olacak; biraz korkak, biraz pısırık, biraz cesur ama bir ileri bir geri…

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Lefkoşa’yı soran olursa, sokaklar yine sahipsiz kalacak; kerpiç evler yine çökecek; Ayasofya yine ağlayacak; yok olan kasaplar gibi Bandabuliya’nın da ortadan kalkma ihtimali yükselecek; cenazelerin Selimiye’den alınması gibi, top yekun esnafa da yol görünebilecek; bu önlemler bu yıla yetişmezse 2023’e planlanacak…

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Bu arada Rumların yaptığı EastMed anlaşması çok konuşulurken, Lefkoşa’nın gülü İsmet tamamen unutulacak; kimse onu anmayacak…

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Bu yıl herhangi bir tepki, isyan, ayaklanma beklenmiyor; İHA’lar akrotim gösterileri gibi Karpaz’dan topluca seyredilecek…

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İmamlar ellerini bölgeye uzatmaya devam edecek; daha çok tarikat kurulup daha çok tespih dağıtılacak; reis de ilk bayramda Hala Sultan Camii’nde tebrik kabul edecek…

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Döviz artmaya devam edecek ama şaşırtıcı bir şekilde emlak değerlerinde de yükseliş olacak dünyanın aksine, çünkü ekonomi iyi yönetilmeye devam edilecek…

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İngiltere AB’den bağlarını tamamen koparınca, 1960 öncesi İngiliz İdaresi’nde doğan Kıbrıslılara otomatik vatandaşlık verecek; böylece ahali bir kez daha kurtulacak…