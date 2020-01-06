Köşe Yazarları

NELER OLACAK

6 Ocak 2020
Ahmet Okan

Yeni bir yılın ilk günlerindeyiz.

Bu yıl neler olabilir; neler beklenir?

Kırk yıldır sürüp giden Kıbrıs meselesi yine sürecek ve bir o kadar yıldan fazla “Ne olacak bu Kıbrıs meselesi?” şeklinde sorulan soru yine sorulacak; bu yüzden Kıbrıs meselesini çözmek yerine herkes arabasını nasıl değiştireceğini düşünecek…

Devlet hastaneleri ve devlet sağlık hizmetleri felç olacak; bu çerçevede özel hastaneler marketlerden daha fazla olacak…

Nüfus yine kontrol altına alınamayacak; adi olaylar artacak, memleket görmediği, bilmediği yeni suç türleriyle tanışmaya devam edecek; bu çerçevede yerli ahali ergen çocuklarına yurtdışında hayat aramayı sürdürecek; nüfusu kontrol edemeyenler bunu seçim menüsüne dahil edecek…

Hayattan kopanlara mezar yeri sıkıntısı ihtimali yükselecek; önlem için üstüste gömme önerileri yine havada kalacak; bu işlem ahalinin aklına bir türlü yatmayacak…

Süleymani İHA aracılığı ile öldürüldüğüne göre, Kıbrıs semalarında dolaşacak olan İHA’lardan korunmak için herkes miğferlerle dolaşacak…

Bu sefer bölgemize bir değil birkaç füze düşme ihtimali artacak; ama bu defakini sadece yetkililer değil kimseler duymayacak…

Çıldırtan yaz ayları yine gelecek; millet yine soyunup şortlu gezeceğinden konfeksiyon mağazaları krizin eşiğine gelecek…

Bir şarkı hep birlikte yine söylenemeyecek; herkes bildiği türküyü çığıracak…

Birlik ve dirlik yine olmayacak; ayrılık ve gayrılık çoğalacak…

Denize şeyle girenler çoğalacağı gibi, şey üzerine güzelleme yapan danışmanlar, entellektüeller, siyasiler da çoğalacak…

Politika bildiğiniz gibi olacak; biraz korkak, biraz pısırık, biraz cesur ama bir ileri bir geri…

Lefkoşa’yı soran olursa, sokaklar yine sahipsiz kalacak; kerpiç evler yine çökecek; Ayasofya yine ağlayacak; yok olan kasaplar gibi Bandabuliya’nın da ortadan kalkma ihtimali yükselecek; cenazelerin Selimiye’den alınması gibi, top yekun esnafa da yol görünebilecek; bu önlemler bu yıla yetişmezse 2023’e planlanacak…

Bu arada Rumların yaptığı EastMed anlaşması çok konuşulurken, Lefkoşa’nın gülü İsmet tamamen unutulacak; kimse onu anmayacak…

Bu yıl herhangi bir tepki, isyan, ayaklanma beklenmiyor; İHA’lar akrotim gösterileri gibi Karpaz’dan topluca seyredilecek…

İmamlar ellerini bölgeye uzatmaya devam edecek; daha çok tarikat kurulup daha çok tespih dağıtılacak; reis de ilk bayramda Hala Sultan Camii’nde tebrik kabul edecek…

Döviz artmaya devam edecek ama şaşırtıcı bir şekilde emlak değerlerinde de yükseliş olacak dünyanın aksine, çünkü ekonomi iyi yönetilmeye devam edilecek…

İngiltere AB’den bağlarını tamamen koparınca, 1960 öncesi İngiliz İdaresi’nde doğan Kıbrıslılara otomatik vatandaşlık verecek; böylece ahali bir kez daha kurtulacak…

 

 

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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