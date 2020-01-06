Nerede kalmıştık?

Yeni yıl yeni umutlar derken, sürpriz gecikmedi elbet.

2020 zamlarla geldi.

Zam, zam, zam…

Seyrüsefer harçlarına zam. Kimlik kartı, pasaport ve ehliyet, hatta evlendirme harçlarına da zam.

Ya engelli maaşına, asgari ücrete zam var mı? Bu maaşlara zam yapmadan harçları artırmak günah değil mi?

Bizler, insanlar geçinemiyor dedikçe, siz insanların damarına daha da çok basıyorsunuz.

Üstelik, çok değil 2 ay önce, Hayat Pahalılığı (HP) eksi çıkmamış mıydı? Biz bunun imkansız olduğunun altını çizmiştik. Bir hatırlayalım, neydi bizim itiraz ettiğimiz? Türkiye’nin son beş aylık enflasyon oranı %5.58 iken bizde (KKTC) beş aylık enflasyon %2.44 yani 5 aylık enflasyona bakarsak KKTC, TC’den % 3.14 oranında daha ucuz. Tabii ki bunun imkansız olduğunu yalnız ben değil hepimiz biliyorduk. Türk parası kullanırken Türkiye’den daha ucuz olma ihtimalimiz yok demiştim. Çıkan bu sonuçlara siyasi irade mi müdahale etti diye de sormuştum. Çünkü bunun yalnızca Anayasa Mahkemesi’nden dönen %2’lik HP kesintisini hayata geçirmek için tasarlanan bir oyun olduğunu düşünüyordum. Bugün ise artık yanılmadığıma eminim.

İlk 3 aylık periyod için maaşlara yansıyacak hayat pahalılığı düşürülerek yapılan bu icraat zaten alım gücü düşük olan halkı iyice fakirleştirecek bir adım.

Asgari ücret veya engelli maaşı ödenen aileler zor durumda diyoruz! Çünkü market alışverişi yapabilmek, evine sebze, meyve ve et götürmek neredeyse hayal. Ancak da elektrik, benzin, okul masrafı derken, açlıkla karşı karşıya bırakılan bir halk. Geçinemiyorlar. Bir de üzerine utanmadan yapılan bu zamlar. Kimse yanlış anlamasın ben zam yapılmasın da demiyorum ama bu uygulama hatalı diyorum. Seyrüsefer için her ülkede olduğu gibi standart bir ücret belirlenmeli, en ucuz arabalar için bile seyrüsefer harçları ödenemeyecek rakamlara ulaştı, ama devletsek eğer belki de kimlik, pasaport ve ehliyet için asgari ücret alan vatandaştan para alınmamalıdır.

Bu sistemde yapılan en büyük hata tüm yükü halkın sırtına yüklemektir. Hiç denediniz mi vekillerden kesinti yapmayı? Önce elinizi siz taşın altına koymalısınız aksi takdirde halk isyan edecektir. Çünkü halkın artık bu zamları kaldıracak gücü kalmamıştır.

Tüm hükümetin sağduyu ile davranması ve kaynağı zam ile değil iyi yönetim ile sağlaması gerekir. Adaletin sağlanması için her alanda çok kazanandan çok, az kazanandan az uygulamasının hayata geçirilmesi gerekir.