“Ne biber gazlarınız ne de faşist zihniyetiniz bu adanın yeniden birleşmesine engel olamayacak”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kişmir, bugün Lokmacı geçiş noktasındaki eylemde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Kişmir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün faşizm bir kez daha kendisini göstermiştir. Kıbrıs’ta çözüm ve barış isteyen insanlara Rum Polisi hiç çekinmeden biber gazı kullanmış ve aralarında meslektaşlarımızın da olduğu birçok insanımızı hastanelik etmiştir. Avrupa Birliğine üye olan bir devletin böyle çağdışı bir şiddete başvurması, bu devletin başında olan Nikos Anastasiadis’in zihniyetini yansıtmaktadır.

Bugün eyleme katılan Türkçe ve Rumca konuşan insanlarımız şunu net olarak göstermişlerdir ki, bu ülkede barış yanlılarının sesi güneydeki ve kuzeydeki faşistlerden daha gür çıkmaktadır. Artık eski Kıbrıs ve Kıbrısılılar yoktur. Ne barikatlarınızdan, ne biber gazlarınız ne de faşist zihniyetiniz bizlerin bu adayı yeniden birleştirmesine engel olamayacaktır.

Pazartesi günü düzenlecek olan eylemde yine en ön saflarda yerimizi alacağız ve Anastasiadis’in kurduğu utanç barikatını yıkıp geçeceğiz. Tüm insanlarımızı Pazartesi günü bu utanç barikatlarını yıkmaya ve adanın güneyindeki barış yanlısı kardeşlerimizle kucaklamaya davet ediyoruz.”