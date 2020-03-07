Güney KıbrısKıbrısManşet

“Ne biber gazlarınız ne de faşist zihniyetiniz bu adanın yeniden birleşmesine engel olamayacak”

7 Mart 2020

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kişmir, bugün Lokmacı geçiş noktasındaki eylemde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Kişmir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün faşizm bir kez daha kendisini göstermiştir. Kıbrıs’ta çözüm ve barış isteyen insanlara Rum Polisi hiç çekinmeden biber gazı kullanmış ve aralarında meslektaşlarımızın da olduğu birçok insanımızı hastanelik etmiştir. Avrupa Birliğine üye olan bir devletin böyle çağdışı bir şiddete başvurması, bu devletin başında olan Nikos Anastasiadis’in zihniyetini yansıtmaktadır.

Bugün eyleme katılan Türkçe ve Rumca konuşan insanlarımız şunu net olarak göstermişlerdir ki, bu ülkede barış yanlılarının sesi güneydeki ve kuzeydeki faşistlerden daha gür çıkmaktadır. Artık eski Kıbrıs ve Kıbrısılılar yoktur. Ne barikatlarınızdan, ne biber gazlarınız ne de faşist zihniyetiniz bizlerin bu adayı yeniden birleştirmesine engel olamayacaktır.

Pazartesi günü düzenlecek olan eylemde yine en ön saflarda yerimizi alacağız ve Anastasiadis’in kurduğu utanç barikatını yıkıp geçeceğiz. Tüm insanlarımızı Pazartesi günü bu utanç barikatlarını yıkmaya ve adanın güneyindeki barış yanlısı kardeşlerimizle kucaklamaya davet ediyoruz.”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Cumhurbaşkanlığı’nda Korona virüs tehdidiyle ilgili toplantı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı’nda Korona virüs tehdidiyle ilgili toplantı yapılacak

7 Mart 2020
Photo of Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü

Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü

7 Mart 2020
Photo of Sucuoğlu, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ” dolayısıyla mesaj yayınladı…

Sucuoğlu, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ” dolayısıyla mesaj yayınladı…

7 Mart 2020
Photo of Girne Yeni Liman Çemberi 8 Mart pazar günü trafiğe kapatılacak…

Girne Yeni Liman Çemberi 8 Mart pazar günü trafiğe kapatılacak…

7 Mart 2020
Photo of Anastasiadis’in mağdurları

Anastasiadis’in mağdurları

7 Mart 2020
Photo of Tahsilat girişimi kodeste sonlandı

Tahsilat girişimi kodeste sonlandı

7 Mart 2020
Photo of Dindi, polis memuruna hakaretten cezaevine gönderildi

Dindi, polis memuruna hakaretten cezaevine gönderildi

6 Mart 2020
Photo of Euro 6,90’ı geçti

Euro 6,90’ı geçti

6 Mart 2020
Photo of Vaka sayısı 101 bin, ölüm sayısı 3461

Vaka sayısı 101 bin, ölüm sayısı 3461

6 Mart 2020
Photo of Akıncı: Gelinen kavşaktaki yollardan biri çıkmaz sokak

Akıncı: Gelinen kavşaktaki yollardan biri çıkmaz sokak

6 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı