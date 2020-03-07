Kadın yönetici oranında Türkiye Avrupa’da sondan ikinci

Kadınlar, cinsiyet eşitliği için son yıllarda büyük bir mücadele veriyor. Ancak bir çok kampanyaya rağmen iş dünyasında kadınlar hala büyük oranda erkeklerin gerisinde kalıyor. Türkiye’de ise durum daha da vahim. Türkiye, kadın yönetici oranında Avrupa’da 34 ülke içinde sondan ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’de yöneticilerin sadece yüzde 22’si kadın. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu oran ortalama yüzde 37.

8 Mart Dünya Kadınlar günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken kadınların iş dünyasındaki rolü de tartışma konusu. AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı veriler, Avrupa’da kadınların iş dünyasındaki rolüne ışık tutuyor. 2019 yılı verilerine göre AB ülkelerinde 3 yöneticiden 1’i kadın (yüzde 36,9).

Zirvede Letonya ve Bulgaristan var

Kadın yönetici oranının zirvesinde yüzde 53,5 ile Letonya var. Bu ülkede yöneticilerin yarıdan fazlası kadın. İkinci sırada yüzde 49 ile Bulgaristan yer alırken üçüncü sırada yüzde 47,9 ile Polonya bulunuyor.

Kadın yönetici oranı diğer ülkelerde şöyle: Macaristan yüzde 41,9; İsveç yüzde 41,6; Norveç yüzde 37,9; Fransa yüzde 37,6; İngiltere yüzde 37,2, Romanya yüzde 34,6; Yunanistan yüzde 32,1 ve Almanya yüzde 30,6.

Son sırada Kıbrıs ve Türkiye

Kadın yönetici oranında 34 Avrupa ülkesi içinde son sırada yüzde 19,4 ile Kıbrıs var. İkinci sıradaki Türkiye’nin (yüzde 21,9) ardından ise yüzde 23,3 ile Lüksemburg ve yüzde 27,2 ile Danimarka geliyor.

Üst düzey kadın yönetici oranında zirvede Romanya var; Türkiye sondan 4.

Avrupa’da üst düzey yöneticilerin cinsiyetine bakıldığında ise zirvede Romanya var. Bu ülkede 3 üst düzey yöneticiden birisi kadın (yüzde 33,8). Bu ülkeyi sırasıyla Estonya (yüzde 32,6) ve Karadağ (yüzde 31,4) takip ediyor.

Türkiye ise yüzde 11 ile sondan 4. Sırada. Son üç sırada ise yüzde 6 ile Lüksemburg, yüzde 7,5 ile Avusturya ve yüzde 10,9 ile Çekya yer alıyor.

Üst düzey kadın yönetici oranı ise diğer ülkelerde şöyle: Norveç yüzde 27,1; İngiltere yüzde 22,5; Fransa yüzde 19,6; AB ortalaması yüzde 18,6; Almanya yüzde 14,2.

Yönetim kurulu üyelerinde durum ne?

Peki, yönetim kurulu üyelerine bakıldığında kadın oranı kaç? 28 AB ülkesinde bu oran yüzde 28,8. Türkiye ise yüzde 18.1 ile 35 ülke içinde 24. sırada. Zirvede ise İzlanda (yüzde 45,9), Faransa (yüzde 45,2) ve Norveç (yüzde 40,2) var.

Son üç sıradaki ülkeler ise Kıbrıs (yüzde 9,4), Estonya (yüzde 9,4) ve Malta (yüzde 10).

euronews