Dünya

Çin’de koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü: 70 kişi enkaz altında

7 Mart 2020

Çin’in Quanzhou şehrinde 5 katlı otel binası aniden çöktü. Enkaz altından 23 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Binada koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulan insanların kaldığı iddia edildi.

Çin’in Quanzhou şehrinde otel binasının aniden çökmesi sonucu en az 23 kişinin enkaz altından kurtarıldığı açıklandı.

​Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken enkaz altından çıkarılanların bilgisi paylaşılmaya devam ediyor. Bölgeye intikal eden çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. En az 70 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Çin medyasına göre, binada koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulan insanlar kalıyordu.

 




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