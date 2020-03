Çin’de koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü: 70 kişi enkaz altında

Çin’in Quanzhou şehrinde 5 katlı otel binası aniden çöktü. Enkaz altından 23 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Binada koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulan insanların kaldığı iddia edildi.

Breaking: The Xinjia Hotel in Quanzhou, southeastern China's Fujian province collapsed on Saturday night. As of 9:30 p.m., 28 people have been pulled from the rubble and about 70 people are trapped, according to domestic media. pic.twitter.com/H8VoSKy224

— Sixth Tone (@SixthTone) March 7, 2020