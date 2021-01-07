BasketbolManşetSpor

NCAA’de bir KKTC’li: Okay Camgöz

7 Ocak 2021
Okay Camgöz



19 YAŞINDA: Kanada doğumlu  19 yaşındaki KKTC vatandaşı Okay Camgöz eğitimini sürdürdüğü Birleşik Devletler’de Amerikan Kolej Ligi NCAA ekiplerinden Drake Üniversitesi’nde forma giyiyor.

Tonguç KOTAK – Doğu Akdeniz Üniversitesi kurucu Rektörü Profesör Dr. Okay Camgöz’ün ayni ismi taşıyan torunu Okay Camgöz, basketbol yaşantısını Amerika Kolej Ligi’nde Drake Üniversitesi’nde sürdürüyor

19 Yaşındaki Camgöz, Doğu Akdeniz Üniversitesi kurucu Rektörü Profesör Dr. Okay Camgöz’ün oğlu Tevfik Camgöz’ün oğlu.

 

Drake Üniversitesi’nde okuyor

19 yaşındaki Kanada doğumlu  KKTC vatandaşı Camgöz eğitimini sürdürdüğü Birleşik Devletler’de Amerikan Kolej Ligi NCAA ekiplerinden Drake Üniversitesi’nde forma giyiyor.

Lise öğrenimini Kanada’da tamamlayan Camgöz, eğitimini sürdürdüğü Drake Üniversitesi’nin kadrosunda en son Southern İllinois Üniversitesi maçında parkeye çıktı. Okay, takımının 86-55 kazandığı maçta 6 dakika sahada kalırken, karşılaşmada 9 sayı üretti.

 







Etiketler
7 Ocak 2021


Başa dön tuşu